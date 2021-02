Rocio Morales con il suo grande amore ma Raul non c’è – FOTO

Rocio Morales attraverso i social ha voluto presentare ai fan l’uomo più importante della sua vita verso il quale dimostra un grande amore

Non c’è solo Raul Bova nella vita di Rocio Morales che sul suo profilo Instagram ha pubblicato una foto con Manuel, il suo grande e vero amore. Nessun tradimento però, perché l’uomo ritratto nella foto con la bella attrice non è altro che il suo amato papà. I due sembrano essersi incontrati nell’aeroporto di Madrid in un tripudio di palloncini bianchi e rossi a forma di cuore. La Morales si è lasciata ritrarre sorridente più che mai mentre abbraccia suo padre sfoggiando un simpatico taglio di capelli corti. Ad attirare gli sguardi incantati dei follower è certamente il sorriso luminoso dell’attrice evidentemente felice di ritrovarsi accanto al suo papà. Entrambi indossano chiaramente una mascherina a causa della pandemia da Covid che non ha certamente risparmiato la Spagna ma per questa dolce riunione familiare immortalata nella foto hanno chiaramente deciso di abbassarla.

Il nuovo taglio di capelli di Rocio Morales