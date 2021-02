Romina Power, immersa nella natura cullata dalle sue riflessioni – FOTO

Romina Power si conferma un personaggio capace di vivere in perfetto equilibrio con la natura dalla quale trae profondi spunti di riflessione

Romina Power è uno dei pochi personaggi del mondo dello spettacolo che usa i social network, in particolare Instagram, per condividere con il pubblico le sue riflessioni. La cantante infatti, a differenza di molti che popolano i social, confermandosi sempre una vera signora, non ha bisogno di pubblicare immagini che la ritraggono direttamente. In quest’ultimo scatto l’ex moglie di Albano ha infatti deciso di regalare ai suoi follower l’immagine di un meraviglioso panorama. Un laghetto impreziosito dalla bellezza della natura che lo circonda e soprattutto il fascino del cielo. Romina ha infatti colto nello scatto l’incantevole momento del pomeriggio quando i colori accesi del sole che tramonta riescono a farsi spazio nel cielo reso grigio dalle nuvole. Un’immagine che è ben più di una foto carina da postare sui social ma che inevitabilmente ispira verso pensieri profondi.

Romina Power e il suo rapporto con la natura

Proprio attraverso Instagram i fan di Romina Power hanno potuto sapere che l’attrice al momento si trova nella sua amata Puglia. Una fuga dal caos che l’artista si concede spesso riappropriandosi di quelle atmosfere che riescono a donarle pace e serenità. Nonostante il mondo patinato vissuto fin da bambina infatti Romina è spesso alla ricerca di quell’equilibrio spirituale che il contatto con la natura riesce a donare. Da sempre molto sensibile alla saluta dell’anima e della psiche la Power è un’appassionata di culture e religioni orientali e soprattutto di meditazione.

Riuscire infatti a trovare il tempo per meditare permette secondo la cantante di “liberare la mente dai pensieri che possono tormentarci riuscendo così a concentrarsi sul valore della vita umana“. Attraverso la meditazione Romina ha sempre affermato di aver appreso come mantenere la mente sotto controllo e non invece subire il contrario.