Un uomo è stato ricoverato in ospedale dopo essersi lanciato dal balcone di casa dell’amante a Sant’Arcangelo frazione di Cava de’ Tirreni (Salerno).

Un uomo è finito in ospedale dopo essersi lanciato dal balcone di una casa, dove aveva raggiunto una donna con la quale aveva intrecciato una relazione extraconiugale. È accaduto nel giorno di San Valentino a Sant’Arcangelo frazione di Cava de’ Tirreni, in provincia di Salerno. Stando a quanto ricostruito, l’uomo avrebbe raggiunto la casa della donna approfittando dell’assenza del marito che, però, sospettando del tradimento è rientrato prima nell’appartamento. L’amante, anch’egli sposato, ha deciso dunque di provare a lanciarsi dal secondo piano riportando traumi e lesioni, per fortuna lievi che hanno necessitato dell’intervento del 118. La storia ha fatto presto il giro del web divenendo virale.

Salerno, scappa dalla casa dell’amante lanciandosi dal balcone: uomo finisce in ospedale a San Valentino

Una storia degna di un set cinematografico quella “andata in scena” nel giorno di San Valentino, domenica 14 febbraio, a Sant’Arcangelo frazione del comune di Cava de’ Tirreni, in provincia di Salerno. Stando a quanto riporta la redazione di Salerno Today, l’uomo sposato aveva raggiunto l’amante nel suo appartamento approfittando dell’assenza del marito della donna. Quest’ultimo, però, forse sospettando del tradimento della coniuge è rientrato improvvisamente a casa, insieme al padre ed il fratello della moglie. A quel punto, l’amante ha deciso di scappare lanciandosi dal balcone dell’abitazione al secondo piano di un edificio.

Purtroppo, però, nella caduta l’uomo ha riportato dei traumi e delle lesioni, non gravi, ma che hanno richiesto l’intervento del personale medico del 118 che lo ha trasportato in ospedale per le cura del caso. Intervenuti anche i carabinieri che hanno ricostruito quanto accaduto per verificare l’esatta dinamica dei fatti.

La storia ha fatto presto il giro della frazione in provincia di Salerno, dove è partita una sorta di “caccia” all’identità dei due amanti, e del web suscitando l’ironia degli utenti. Partita, come riporta Salerno Today, anche la corsa al gioco dei numeri al lotto per tentare la fortuna grazie alla bizzarra vicenda.

