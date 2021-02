Samantha De Grenet squalificata: una frase infelice potrebbe esserle fatale

Samantha De Grenet rischia grosso. L’ex gieffina al centro delle polemiche per una frase molto infelice sull’autismo. La showgirl a pericolo squalifica? Ecco tutti i dettagli!

Samantha De Grenet è a rischio squalifica. Un’altra polemica sta per scoppiare intorno al Grande Fratello Vip. Stavolta, al centro della polemica la De Grenet, colpevole di aver pronunciato una frase “sbagliata” sull’autismo.

La frase incriminata, rivolta ad Andrea Zelletta, sarebbe questa: “Sembri autistico in questo momento, come fai a ricordarti tutte ‘ste cose’”. Frase infelice che già sta facendo il giro del web.

Samantha De Grenet a rischio eliminazione per una frase sull’autismo: cosa succederà?

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da 🇮🇹 Donne Italiane 🇮🇹 (@donneitaliane2021)

La gieffina ha pronunciato questa frase probabilmente senza pensarci. Il tutto è successo durante una chiacchierata con il modello ed ex tronista che stava ragionando su strategie ed eventuali nomination.

Una vera e propria doccia fredda per la showgirl che rischia davvero grosso. Ormai mancano soltanto due settimane alla finale del Grande Fratello Vip e la bella riccia potrebbe dovervi rinunciare all’ultimo. Il primo marzo finalmente potremo conoscere il nome del vincitore della quinta edizione del reality che quest’anno ci ha regalato un bel pò di colpi di scena.

La De Grenet è ancora ignara di tutto il chiasso mediatico che ne sta venendo fuori. La frase incriminata è stata pronunciata mentre era in giardino a chiacchierare in tranquillità con Pierpaolo Pretelli e Zelletta.

Come dimenticare la squalifica di Alda D’Eusanio dopo la frase su Laura Pausini. La conduttrice tv, infatti, mentre sentiva una canzone della cantante, ha pronunciato delle frasi che hanno fatto il giro del web. La D’Eusanio ha descritto il marito della Pausini come un uomo violento. Immediata la la reazione della Pausini e del marito Paolo Carta che hanno subito dichiarato di voler procedere per vie legali.

Non ci resta, a questo punto, che attendere e scoprire quali saranno gli eventuali provvedimenti ai danni della gieffina. Riuscirà a scamparsela o anche lei dovrà dire addio alla possibilità di vincere il reality?