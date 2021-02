Serena Autieri, la spalla scoperta stuzzica i fan: scatto audace – Foto

L’attrice Serena Autieri incanta i fan con uno scatto in cui si mostra in tutta la sua bellezza. Sguardo irresistibile!

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Serena Autieri (@serena_autieri)

Uno scatto enigmatico quello pubblicato oggi da Serena Autieri. La bella attrice napoletana nello scatto si mostra in tutto il suo fascino con uno sguardo seducente, reso ancora più irresistibile dai suoi occhi azzurri.

Affascinante e sensuale, la Autieri indossa un cardigan con tanto di spalla scoperta e lascia intravedere il suo décolleté. Il tutto accompagnato da una didascalia piena di passione e sentimento: “Io sono qui per amarti, per stringerti fra le braccia, per proteggerti💛Sono qui per imparare da te e ricevere in cambio il tuo amore🌹Sono qui perché non c’è nessun altro luogo in cui vorrei essere💘”.

Serena Autieri, la passione per l’arte e la carriera

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Serena Autieri (@serena_autieri)



L’attrice ha voluto citare alcune parole pronunciate nel film Le parole che non ti ho detto. Una passione sfrenata, la sua, per l’arte. Non a caso, si è diplomata all’Istituto d’Arte di Napoli. La notorietà arriva nel 1998, quando entra a far parte del cast della soap opera di Rai 3, Un posto al Sole. Successivamente, lavora come valletta al fianco di Alberto Castagna nel programma Stranamore.

Tra le esperienze lavorative anche un ruolo in Vento di ponente, serie trasmessa su Rai Due, e in Tutti i sogni del mondo.

Nel 2003, viene scelta come valletta, insieme a Claudia Gerini, come valletta per affiancare Pippo Baudo al Festival di Sanremo.

L’attrice vanta anche la partecipazione ad un talent di Rai Uno. Si tratta di Tale e quale show, programma dove si è aggiudicata anche la vittoria. Nel 2013, ha recitato nel film Il principe abusivo con Alessandro Siani, mentre a giugno dello stesso anno ottiene un ruolo nel film Un fantastico via vai, dove interpreta la moglie di Pieraccioni.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Serena Autieri (@serena_autieri)

Per quanto riguarda la sua vita sentimentale, la Autieri ha sposato nel 2010 Enrico Griselli da cui ha avuto anche la figlia Giulia Tosca.