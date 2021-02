Storie italiane, dramma per Elonoire Casalegno. Il racconto di quanto accaduto in ascensore

La showgirl Elenoire Casalegno ospite ieri a “Storie italiane” ha voluto raccontare cosa le è successo qualche giorno fa in ascensore, violenza fisica sfiorata

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Elenoire Casalegno (@elenoirec)

Oramai la pandemia in corso sta condizionando anche il nostro approccio con le altre persone e il solo avvicinarci agli altri ci spaventa. Le regole imposte dal Governo e i sanitari ci dicono di mantenere le distanze e indossare sempre le mascherine prima di uscire, un mezzo per contenere la diffusione del virus e preservare la nostra salute.

La disavventura accaduta a Elenoire Casalegno legata proprio a questi dispositivi di protezione individuale è stata raccontata proprio dalla showgirl ieri durante la trasmissione di Rai Uno “Storie italiane”. La conduttrice ha ricordato un evento spiacevole successole poco tempo fa ma che l’ha davvero fatta stare molto male.

Elenoire Casalegno ha colto l’occasione per raccontare l’episodio che l’ha vista protagonista di una maleducazione generale diffusa nel nostro Paese, sottolineando che “non è sfociato in violenza fisica per poco”.

LEGGI ANCHE –> Uomini e Donne, Massimiliano e Giacomo conoscono le prime ragazze in studio

Elenoire Casalegno ha vietato una rissa in ascensore per poco, motivo la mascherina

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Storie Italiane (@storieitalianerai)

LEGGI ANCHE –> Alba Parietti entra al Grande Fratello: l’annuncio spiazza tutti

In studio assieme da Eleonora Daniele anche Elio Cipri, papà della cantante Syria, che nei giorni scorsi è stato aggredito in un bar della capitale per aver chiesto ad un signore di indossare la mascherina. “Io ho 73 anni e questo signore non aveva meno della mia età…”, ha detto Cipri, che ha mostrato in diretta i segni del pestaggio.

Al discorso di Cipri si è allora collegata Elenoire che ha spiegato che per poco non è successa una rissa per il suo buon senso. “In ascensore si entra da soli o con un congiunto, non si può entrare con estranei. Qualche giorno fa una donna è entrata con me con la mascherina tirata giù. Le ho chiesto cortesemente di tirarla su perché l’ascensore è uno spazio molto ristretto. Mi ha risposto di aver già avuto il Covid”.

Se vuoi essere sempre informato in tempo reale e sulle nostre notizie di gossip, televisione, musica, spettacolo, cronaca, casi, cronaca nera e tanto altro, seguici sulle nostre pagine Facebook, Instagram e Twitter

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Elenoire Casalegno (@elenoirec)

Lei ha anche cercato di spiegare alla donna quali sono le regole e che lei non è esente dal virus nonostante lo abbia già avuto, ma questo non ha smosso l’interessata di un passo, una sfuriata è stata evitata per poco.

PER RIMANERE INFORMATO SU TUTTE LE NOTIZIE DEL 15 FEBBRAIO 2021 GUARDA IL TG DI YESLIFE.