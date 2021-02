Ti sblocco un ricordo: spot Fiat Punto, enorme sorriso e una sola parola: “Buonaseeeera” – VIDEO

Si tratta di uno degli spot pubblicitari più belli di sempre, dobbiamo fare un passo indietro di 20 anni ma quello spot Fiat è ancora nel cuore di molti

Dobbiamo proprio fare un grande passo indietro al 2001 quando nella nostra tv abbiamo visto per la prima lo spot della Fiat Punto che aveva come protagonista Morena Salvino, volto noto tra le “letterine” di Passaparola.

Nel 2001 non c’erano gli smartphone ed i social per comunicare, una messaggistica più lenta rispetto a quella che conosciamo noi. Lo spot ha deciso di puntare proprio sull’ironia della comunicazione all’italiana, fatta di strilli e gesti con le mani, esuberante e chiassosa come siamo noi e come ci conoscono nel mondo.

La protagonista femminile come abbiamo detto, era l’attrice Morena Salvino, che oltre a Passaparola si era fatta conoscere anche nel cast di CentoVetrine nel ruolo di Chiara Baldi. Nel breve video la vediamo palesemente in collera mentre da dentro il suo appartamento agita la cornetta ed urla al ragazzo che la sta facendo aspettare da un’ora.

Lei in mano ha una cornetta, un fisso quindi, e non un cellulare, segno dei tempi passati ormai davvero lontani per molti.

Cogli l’attimo, lo spot Fiat che ancora oggi è un cult anni Duemila

In contemporanea, al piano di sotto, troviamo Sergio Saladino, che con tanto di camicia, grembiule e guanti, è intento a lavare i piatti. Lui era un volto noto per la sua partecipazione a Incantesimo e La contessa di Castiglione. Drizza le orecchie mentre sente la vicina strillare a squarcia gola e dire “Adesso esco e vado col primo che incontro!”.

Lui non aspetta altro, si getta a capofitto su per le scale e si piazza ancora bardato con grembiule e guanti, davanti la sua porta di casa. Lei apre di soppiatto la porta pronta davvero ad uscire di casa e si trova davanti lui che con fare bonaccione la guarda intensamente. Enorme sorriso e una sola parola esce dalla sua bocca: “Buonaseeeera”.

Lo spot chiudeva poi con la possibilità che offriva all’ora la Fiat Panda di cogliere l’attimo e scegliere ottimi incentivi per la rottamazione e l’acquisto di una nuova vettura. In ogni caso questo spot, “Cogli L’Attimo”, di Leo Burnett resta ancora oggi un vero e proprio cult di quegli anni.

