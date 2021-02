La giornalista Lucia Annunziata è sposata da trent’anni con il giornalista ed attivista Daniel Williams, chi è davvero?

La giornalista e scrittrice di origini campane, Lucia Annunziata, in seguito ad una lunga gavetta è attiva sulla rete Rai da ben venticinque anni. Da trent’anni invece è legata sentimentalmente all’attivista e giornalista Daniel Williams. Dal ’93 la coppia, dopo essersi sposati nella Grande Mela, ha avuto una bambina di nome Antonia. Entrambi condividono una vasta gamma di interessi e passioni, fra cui ovviamente quella di svolgere la stessa professione. Vediamo adesso di scoprire di più nei riguardi del marito di Lucia.

Daniel Williams, il marito di Lucia Annunziata ed il perché dell’arresto

L’uomo al fianco della giornalista vanta una esperienza magistrale nel campo del mondo arabo, esperto nelle questioni riguardanti i diritti umani, ha collaborato in passato in qualità di corrispondente per il Washington Post dal Vicino Oriente. La sua affermazione in ambito giornalistico si è sempre battuta per i diritti umani. La sua carriera di attivista per Human Rights Watch è nota ai più importanti rappresentanti del suo settore, soprattutto per aver lottato in nome di alcuni temi molto sensibili, fra questi rientra la violenza di genere.

Tanta devozione per la sua professione da finire ingiustamente in arresto una decina d’anni fa mentre si trovava nella capitale egiziana. All’epoca la moglie, preoccupata per non aver più ricevuto sue notizie, si rivolse all’un’agenzia di stampa italiana sotto il nome di AdnKronos. Ma nonostante la disavventura nulla interferì con il loro amore.

