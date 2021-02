Tv, ascolti di Lunedì 15 febbraio: una sorpresa dietro l’altra

Commissario Ricciardi o Grande Fratello Vip? Scopriamo insieme quali sono i dati degli ascolti tv del 15 febbraio, cosa è successo. Gli aggiornamenti

Ieri sera 15 febbraio è andata in onda un altra puntata della fiction Il commissario Ricciardi in compagni di Lino Guanciale e Maria Vera Ratti, la nuova coppia del momento. I due attori sono molto amati dal pubblico italiano tanto che da qualche settimana stanno ribaltando i dati auditel della televisione. Anche questa settimana il Grande Fratello Vip con Alfonso Signorini su Canale 5 non è in vantaggio a livello di telespettatori. Scopriamo i dati nel dettaglio.

Ascolti tv 15 febbraio: quali sono i dati?

Su Rai1 gli episodi della fiction Il Commissario Ricciardi hanno totalizzato in media 5637 spettatori, 23.25% di share; al secondo posto su Canale5 la puntata del Grande Fratello VIP ha avuto 3483 spettatori con il 20.02% di share. A seguire il film Transporter 3 su Italia1 ha avuto 1453 spettatori con il 5.95%; su Rai2 il telefilm N.C.I.S. ha tenuti incollati 1044 spettatori, il 3.85%. nel primo episodio e 1044 persone con il 4.25% nel secondo. E poi ancora la puntata di PresaDiretta su Rai3 1250 spettatori con 4.97%di share. Ed infine Quarta Repubblica in onda su Rete 4 ha totalizzato 1090 spettatori con il 5.72%, e Fuga da Alcatraz su La7 708 persone con il 2.96% di share.

Anche nel preserale ha avuto la meglio Rai 1 con il programma I soliti ignoti, erano 4984 spettatori ad essere incollati alla tv con una share del 18,14%; Striscia la notizia su canale 5 invece ha conquistato 4385 spettatori con il 15.95%. Questa sera ci aspetta su Rai 2 Stasera tutto è possibile con Stefano De Martino e la tanto attesa Champions League su canale 5.

