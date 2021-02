Il sindaco ha espresso “rabbia” e “frustrazione” per l’estrema violenza contro la polizia da parte di una trentina di persone.

Lunedì 15 febbraio è stata aperta un’indagine investigativa a seguito di una violenta aggressione avvenuta lo scorso fine settimana nel comune francese di Poissy, nel dipartimento degli Yvelines nell’Île-de-France. L’imboscata contro gli agenti di polizia è stata ripresa e il video è stato pubblicato sui diversi social network. Il filmato ha fatto il giro del web in brevissimo tempo ed è stato ampiamente divulgato dai notiziari e dai diversi sindacati di polizia. Di sottofondo alle immagini ci sono le costanti grida da parte dei criminali mentre corrono verso gli agenti. “Uccidili, uccidili”, ripete qualcuno; nell’aria esplodono numerosi fuochi e ordigni pirotecnici.

Aperte le indagini: una trentina di persone coinvolte

“Tuez-les, Tuez-les!”

Un guet-apens tendu à des #policiers.

Comme solution, la @Defenseurdroits promeut la création de zones sans contrôles d’identité, c’est à dire de “non droit”.

Mme @clairehedon, ces habitants ne sont pas des sous-citoyens.

Ils ont le droit à la sécurité! pic.twitter.com/4H22LVYjIB — Commissaires de Police SICP (@SICPCommissaire) February 13, 2021

Il vice segretario nazionale del sindacato dei commissari di polizia SICP (Syndicat Indépendant des Commissaires de Police) Mathieu Valet ha dichiarato che gli agenti sono riusciti a disperdere il gruppo utilizzando gas lacrimogeni e colpi di flash-ball LBD (Lanceur de balles de défence; Lanciatore di palle da difesa).

Il sindacato SICP ha fatto appello direttamente al difensore dei diritti Claire Hédon, in merito alla sua proposta di sperimentare luoghi senza controllo d’identità in Francia per evitare situazioni di stigma o altre discriminazioni. Un’idea che potrebbe tuttavia promuovere la formazione di zone anarchiche a scapito della sicurezza dei residenti. Il sindaco di Poissy Karl Olive ha espresso la sua “rabbia” e “frustrazione” su Twitter. “Non ci sono scure per tali atti” – riporta il suo tweet – “Uccidili! (è un imperativo che) un giorno potrebbe accadere e allora non potremo dire di non esserne a conoscenza.”

Communiqué de presse : après l’attaque au mortier d’un équipage de Police aux cris de « Tuez-les », le maire @KARLOLIVE fait part de sa colère et de sa frustration après cet acte intolérable mais lance également un appel au calme.

+ d’infos : https://t.co/LwpBGjsHzP pic.twitter.com/qqfhkJRVkw — Ville de Poissy (@villepoissy) February 15, 2021

Il sindaco ha espresso inoltre vicinanza al sindacato e pieno sostegno alla polizia. Invita tutti a mantenere la calma, promettendo che la legge sarà e “deve essere uguale per tutti.”

Fonte France info