Avijit Roy aveva 33 anni quando è stato ucciso a colpi di machete mentre stava andando al lavoro in una banca di Sylhet.

Five members of an Islamist militant group were sentenced to death by a court in Bangladesh on Tuesday for killing Avijit Roy, an American blogger who was critical of religious extremism, in 2015.https://t.co/AN3wv8MnkT

— The New York Times (@nytimes) February 16, 2021