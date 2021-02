Un Posto al Sole anticipazioni 16 febbraio: Clara scopre tutto su Alberto. Durante la scorsa puntata, la ragazza ha trovato i messaggi sul cellulare del suo compagno da parte di Barbara

Clara ha scoperto tutto. Oramai è diverso tempo che Alberto frequenta Barbara e pensava di averla sempre fatta franca, ma la sua compagna ha trovato i messaggi sul cellulare mentre lui era sotto la doccia. Discuteranno animatamente e quest’ultimo le farà una proposta davvero inaspettata.

Un Posto al Sole anticipazioni della puntata di stasera: prima riunione di lavoro per Diego e Raffaele

Con la supervisione di Raffaele e Ornella, si è svolta la prima riunione di lavoro tra Don Giuseppe e Diego, che da diversi giorni sono entrati in società insieme in modo che il negozio non venga chiuso un domani e che non abbia più un futuro. Da qui si capiranno molte cose: ha fatto bene Diego ad investire tutto in questo nuovo progetto o se ne pentirà?

Samuele è vittima di uno scherzo che è stato organizzato da Vittorio e Patrizio, stanchi di sentire continuamente la sua musica. L’aiuto chef, però, finirà per fare una scoperta piuttosto sorprendente nel suo appartamento!

