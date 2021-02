Uomini e Donne, decisione clamorosa: lascia tutto

A Uomini e Donne una decisione clamorosa segna la puntata, nuovi colpi di scena nel programma di Maria De Filippi

Nuovi colpi di scena a Uomini e Donne, oggi in onda il proseguo della puntata con il confronto tra Riccardo Guarnieri e Roberta Di Padua. I due avevano chiuso la conoscenza, ma Riccardo non si è arreso e ha deciso di riprovarci con la dama. Purtroppo le circostanze continuano a risultare complesse, e per la precisione a chiarire le problematiche ricorrono le spiegazioni di Roberta, per la sorpresa dello studio.

Decisione clamorosa a Uomini e Donne: Riccardo lascia lo studio

Oggi in onda il proseguo del confronto tra Riccardo e Roberta a Uomini e Donne. Sono emersi dei dettagli intimi che influiscono sulle problematiche della coppia. La dama infatti ha riportato delle mancanze da parte di Riccardo, che non sarebbe più l’uomo passionale che aveva conosciuto.

Infatti la frequentazione tra Riccardo e Roberta ha radici nel passato, i due avevano iniziato una conoscenza prima del ritorno di Ida Platano nel programma, dopo il quale si erano lasciati per dare spazio a una nuova opportunità per la relazione storica. Anche quest’ultima aveva lamentato le stesse difficoltà riscontrate nel rapporto. Guarnieri, dopo le dichiarazioni della Di Padua, lascia lo studio fortemente colpito dalle sue parole, ma lei non si dà per vinta e lo segue dietro le quinte.

Non solo, nel frattempo si consuma un chiarimento tra Gemma e Maurizio, il quale è stato completamente smascherato dalla De Filippi che lo ha posto davanti all’incoerenza del suo comportamento: “Se non ti piace Gemma è legittimo, ma fingere un sentimento no, o sai recitare o non ce la puoi fare“.

Nel frattempo Alessandra prende una decisione. La donna aveva prenotato una stanza in albergo per due giorni al fine di trascorrere del tempo con Giancarlo, il quale l’avrebbe lasciata da sola a cena per proseguire la conoscenza con la nuova contendente Angela.

Seppur consapevole delle dinamiche del programma, Alessandra si è sentita ferita dal comportamento dell’uomo e ha così deciso di porre fine alla frequentazione. Tantissimi colpi di scena che vedranno i loro sviluppi nelle prossime puntate.