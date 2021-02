Uomini e Donne, versione “Il Segreto”. Gemma e Maria seducono Maurizio in studio

Per cercare di sedurre Maurizio e convincerlo a scegliere una delle due, Gemma e Maria si vestono in modo provocante su suggerimento di Maria

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Uomini e Donne (@uominiedonne)

Nello studio di “Uomini e Donne” sembra essersi creato un nuovo triangolo amoroso tra Maurizio G., Gemma Galgani e Maria Tona. Maria ha infatti premuto perché l’uomo scegliesse tra le due spasimanti nel parterre del programma vista l’indecisione che ha dimostrato nelle ultime puntate.

La conduttrice ha infatti chiesto a Maurizio di uscire dallo studio e dedicare una mezz’ora prima a Gemma e poi a Maria per potersi chiarire le idee e fare la sua scelta consapevole, sia nel caso voglia escludere una delle due o che voglia approfondire la conoscenza con entrambe.

Una volta rientrati in studio Maria De Filippi decide di mettere alla prova il cavaliere Maurizio e invita Gemma a vestirsi in modo provocante per cercare di ammaliarlo e farlo ricredere verso di lei. Lo stesso invito lo fa a Maria.

LEGGI ANCHE –> Uomini e Donne, Massimiliano e Giacomo conoscono le prime ragazze in studio

Maurizio G. viene messo alla prova in studio, Gemma provocante

LEGGI ANCHE –> Alba Parietti entra al Grande Fratello: l’annuncio spiazza tutti

Ieri Gemma Galgani si è detta delusa dall’atteggiamento di Maurizio, che secondo la “dama bianca” è solo in cerca di popolarità all’interno della trasmissione. Maria vuole dargli il beneficio del dubbio e suggerisce prima un’uscita dallo studio per poter parlare e poi di vestirsi in modo provocante per lui per poterlo far scegliere.

Se la chiacchierata però risulta essere un flop con Gemma, così non sembra però il cambio look che le ha organizzato la donna su consiglio di Maria. Gemma infatti torna in studio in abito lungo da sera con spacco vertiginoso e ricco di paillette nere, al che l’uomo si sbilancia e le dice che sembra Jessica Rubbit per tanta sensualità.

Se vuoi essere sempre informato in tempo reale e sulle nostre notizie di gossip, televisione, musica, spettacolo, cronaca, casi, cronaca nera e tanto altro, seguici sulle nostre pagine Facebook, Instagram e Twitter

Anche Maria Toma però farà un cambio look per sedurre l’uomo. La loro uscita di mezz’ora era sembrata più promettente di quella della rivale, chissà se questo avrà inciso nella sua decisione definitiva in quella che la stessa conduttrice ha definito la “soap di Uomini e Donne”.

PER RIMANERE INFORMATO SU TUTTE LE NOTIZIE DEL 15 FEBBRAIO 2021 GUARDA IL TG DI YESLIFE.