Uomini e Donne, Massimiliano e Giacomo conoscono le prime ragazze in studio

Nella puntata di oggi 16 febbraio l’esordio di Massimiliano Mollicone e Giacomo Czerny, la scelta delle ragazze è molto difficile per loro

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Uomini e Donne (@uominiedonne)

Dopo lo spazio di oggi dedicato al siparietto tra Gemma, Maria e Maurizio, l’appuntamento del programma pomeridiano “Uomini e Donne” riparte prima con l’addio a Maurizio Guerci che si deve assentare per lavoro, e pii viene spostato al Trono Classico con l’arrivo delle ragazze per i due nuovi tronisti Massimiliano Mollicone e Giacomo Czerny.

I due giovani sono imbarazzatissimi in studio e l’arrivo delle prime pretendenti non fa che accrescere la loro timidezza. Maria capisce la tensione e decide di dare loro il tempo di ambientarsi, concedendo spazio anche al Trono over.

Già nella puntata dell’11 febbraio, durante la messa in onda del data show di Canale 5 abbiamo avuto un’anticipazione di chi sono i due nuovi tronisti del trono classico della trasmissione. Due giovanissimi che inizialmente si sono fatti conoscere e hanno raccontato le loro esperienze di vita aiutati anche dalla clip video di presentazione.

Massimiliano e Giacomo, chi sono i due nuovi tronisti

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Uomini e Donne (@uominiedonne)

Oggi invece iniziano i giochi per i due tronisti che si trovano a dover fare la prima cernita di ragazze scese per loro e impazienti di cominciare una conoscenza costruttiva. Sono ben quattordici le aspiranti corteggiatrici per Giacomo e Massimiliano, sette a testa, che subito catturano l’attenzione dei due per freschezza e reciproca timidezza.

Ricordiamo chi sono i due giovani: Giacomo Czerny, di Sarzana in provincia di La Spezia, ha 25 anni ed è un videomaker mentre Massimiliano Mollicone è nato ad Aprilia in provincia di Latina ma residente a Nettuno. Lui ha 20 anni e fa il carrozziere.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Uomini e Donne (@uominiedonne)

I tronisti sono pronti a cercare la loro nuova anima gemella tra le aspiranti pretendenti scese per loro, aspettiamo i prossimi mesi per capire il loro reale carattere e come si evolverà la storia della trasmissione dopo l’uscita di Davide che invece ha fatto battere il cuore a molti per il suo percorso per Beatrice e Chiara.

