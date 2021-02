Una ragazzina di 13 anni è stata arrestata con l’accusa di aver travolto ed ucciso due senzatetto con il Suv della madre che aveva preso di nascosto.

Si è messa alla guida del Suv della madre ed ha travolto e ucciso due senzatetto che stavano dormendo tra i cespugli. Questo quanto avrebbe messo in atto una ragazzina di soli 13 anni nella serata di venerdì ad Escondido, in California (Usa). Sul posto sono intervenuti i paramedici che non hanno potuto far nulla per uno dei due senzatetto, mentre l’altro è stato trasportato in ospedale, dove è deceduto poco dopo. La ragazzina e l’amica, che si trovava in auto al momento dell’impatto, sono state arrestate.

Usa, si mette alla guida del Suv della madre e uccide due senzatetto travolgendoli: arrestata ragazzina di 13 anni

Due senzatetto di 33 e 51 anni sono morti dopo essere stati travolti da un Suv. È accaduto nella serata di venerdì scorso, 12 febbraio, ad Escondido, cittadina della California, negli Stati Uniti. Secondo quanto riporta la redazione del The San Diego Union-Tribune, le due vittime stavano dormendo tra i cespugli vicino ad un muro, quando improvvisamente sono stati travolti dal veicolo, un Ford Explorer bianco guidato da una 13enne. La giovane avrebbe preso di nascosto l’auto della madre e si era messa alla guida insieme ad una amichetta. Il Suv era stato fermato poco prima dalla Polizia, ma, quando l’agente si era allontanato un attimo, la ragazzina sarebbe ripartita e dopo alcuni minuti avrebbe perso il controllo del veicolo piombando sui cespugli.

Intervenuti sul luogo dello schianto, i paramedici non hanno potuto far nulla per uno dei due senzatetto che è stato dichiarato morto sul posto. L’altra vittima è stata trasportata d’urgenza in ospedale, dove, però, è deceduto per le gravi ferite riportate.

Gli agenti della polizia hanno arrestato le due ragazzine che sono state successivamente accompagnate a casa dei genitori. Ancora in corso le indagini per chiarire con esattezza la dinamica della tragedia costata la vita alle due vittime.

Mentre la polizia era sul posto, riporta The San Diego Union-Tribune, un’auto si è schiantata una pattuglia che aveva le luci di emergenza accese. Nessuno fortunatamente è rimasto ferito, ma il conducente della vettura è stato arrestato perché sospettato di essere alla guida in stato di ebbrezza.