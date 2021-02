Valentina Vignali si scopre e anticipa la stagione primaverile – FOTO

Valentina Vignali, stupenda nella sua versione primaverile, per le vie di Roma. Un trionfo di like per l’influencer.

Bellissima come sempre Valentina Vignali, l’influencer da 2,3 milioni di follower passeggia per le vie di Roma proponendo un outfit molto interessante, non solo perché su di lei è un incanto, ma i capi indossati sono davvero un must per la stagione floreale per eccellenza. Come già anticipato, la mise di Valentina si compone di 3 pezzi: abito, soprabito e stivali. L’abito ed il soprabito sono della stessa identica tonalità, un bellissimo lilla che rievoca le temperature miti, i fiori ed i tipici profumi della stagione primaverile. Il soprabito anche se sembra più un blazer lungo ha dei bei bottoni dorati. L’abito è molto corto il che consente ai follower di ammirare le gambe chilometriche della Vignali. Manica lunga e senza scollatura, anzi appena incollato. Senza fantasia, ma solo tono su tono. Il tocco glamour? Gli stivaloni blu viola – che diciamolo, non tutte ce lo possiamo permettere – ma su Valentina l’effetto è veramente pazzesco perché accentua quella parte del corpo che da sempre è un punto di forza. Un dettaglio che anche i follower notano, tanto da complimentarsi per il risultato finale dello scatto. Che stacco di cosce! si legge tra i vari commenti di risposta.

Valentina Vignali, il commento della modella che non ti aspetti

Ogni outfit della Vignali è un’occasione per scovare le mode del momento e cattura l’attenzione non solo dei follower ma anche di colleghi o comunque personaggi nel mondo dello spettacolo. In questo post che risale a qualche giorno fa infatti è apparso un apprezzamento da parte di Elisa D’Ospina, la modella curvy più amata in Italia in cui dal suo Top si comprende che approva la mise scelta dall’influencer.

Commento a cui la diretta interessata ha risposto – solo – con un like.

