Wanda Nara, “bomba” sexy in costume rosa, tutte forme: incontenibile – FOTO

Wanda Nara scalda il cuore dei fan con uno scatto in piena notte, da capogiro. La “pantera” in intimo rosa è in azione: che spettacolo

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Wanda nara (@wanda_icardi)

La pandemia da Covid-19 confonde i pensieri di una popolazione, che vive in balìa della preoccupazione e del timore. In questo clima di disperazione, la bellissima Wanda Nara fa eccezione più di tutti gli altri, continuando a regalare spettacolo, non curante della situazione disperata fuori dalle quattro mura.

Le sue figlie ne vanno fiere, in quanto mamma Wanda non sta facendo loro mancare davvero nulla. L’uscita di ieri, in compagnia della loro madre, ad esempio le ha fatte felici tra intrattenimento vario, sotto la neve e un colpo d’occhio alla moda. Non vi era momento della giornata migliore, per loro, affinchè potessero svagarsi un pò e allontanarsi dalla monotonia casalinga.

Ora che anche papà Icardi è rientrato in casa, la Nara è pronta per far trascorrere una notte indimenticabile anche lui

Wanda Nara, una “vita in rosa” per una notte

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Wanda nara (@wanda_icardi)

Sembra proprio essere il momento di Wanda Nara, travolgente come non mai, tra un selfie allo specchio e non solo. Dopo aver ottemperato al ruolo di mamma per le figlie, a 360 gradi, la showgirl argentina è tornata a fare del suo meglio, all’interno della propria abitazione.

La temperatura esterna continua a scendere, man mano che il tempo passa, ma quando Wanda decide di fare sul serio, inizia a scaldare, non solo l’ambiente circostante, ma anche il vostro cuore. Eccola dunque nelle vesti di “pantera rosa”, nell’ultima iniziativa “notturna” di Instagram.

La showgirl ha spogliato le sue vesti ed è rimasta solo in costume, color rosa e di taglia striminzita; quel che basta per mostrare il meglio delle sue capacità. Mauro ne sarà certamente contento e non poteva chiedere di più da lei, dopo un allenamento abbastanza faticoso, con vista Champions, alla “finestra”.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Wanda nara (@wanda_icardi)

In attesa del verdetto sul campo, il bomber del PSG si consola con una moglie e agente, tutte forme incontenibili, che non lasciano tempo e spazio alle parole