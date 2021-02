La bellissima moglie del calciatore Mauro Icardi pubblica un selfie sul suo profilo Instagram, in cui si inquadra stesa sul divano.

La favolosa conduttrice televisiva, showgirl, procuratrice sportiva e modella argentina posta questo selfie in cui si mostra in tutta la sua bellezza e semplicità: è seduta sul divano e appoggiata ai cuscini, con indosso un paio di jeans e una t-shirt variopinta sulle tonalità del rosa e del viola.

I followers si sono innamorati di tanto stile, fascino e charme: le hanno lasciato più di 25.000 like e 260 commenti in qualche minuto.

Lavoro e vita privata insieme: ecco l’esperienza di Wanda Nara e Mauro Icardi

Durante una delle sue interviste, Wanda Nara ha raccontato al pubblico che la segue qualcosa in più sulla sua carriera da manager del marito: “Ogni volta che mi sono seduta a negoziare con i dirigenti, l’ho fatto sapendo cosa voleva Mauro, quali sono i club che gli piacciono e quali non gli piacciono. Conosco i suoi sogni e dove vuole andare. Ci sono cose che non gli chiedo nemmeno, perché so benissimo quale sarà la sua risposta. È molto facile essere il manager di un giocatore come Mauro. Si vende già da solo. È facile accompagnare la carriera di un giocatore così“.

E ancora: “La mia vocazione di fare l’agente è nata con Mauro, è nata naturalmente, attraverso la forza del nostro legame“.

Infine aggiunge: “In un mondo così machista come il calcio, lui dice ‘devi parlare con mia moglie’ e questo dimostra la sua sicurezza“