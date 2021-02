Al GF Vip Tommaso Zorzi si è espresso in segreto ed in maniera del tutto inaspettata sulla nomination a Giulia Salemi.

Durante la scorsa puntata del Grande Fratello Vip andata in onda nella serata di ieri, la nomination settimanale da parte dei restanti coinquilini all’interno della casa è stata indirizzata unanimemente verso Giulia Salemi. L’unico a dissociarsi in maniera ambigua è stato però il terzo finalista Tommaso Zorzi. L’influencer si troverà ad esprimere il suo parere poco più tardi in una faccia a faccia del tutto inatteso con la un tempo “non proprio amica”, Rosalinda Cannavò.

Leggi anche —>>> Tommaso Zorzi contro Giulia Salemi nella notte: “Mi hai soltanto usato”

Tommaso Zorzi si confida con Rosalinda su Giulia Salemi

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Prelemi❤️ (@pieregiuliafan)

Potrebbe interessarti anche —>>> L’inaspettato gesto di Tommaso Zorzi che spiazza Giulia Salemi in lacrime

Durante il confronto Zorzi ha precisato come non voglia essere incluso in una teoria da “branco contro uno”, motivo per il quale ha suggerito sia alla Cannavò che a Stefania Orlando di avvicinarsi a lei durante la settimana successiva, per evitare che ciò accada. Alla proposta di Tommaso Rosalinda ha risposto con un’altra domanda, chiedendogli se anche lui l’avesse nominata.

Il perentorio no di Zorzi sia sulla nomination di Giulia, che di Rosalinda, ha stupito non poco le due presenti al discorso preventivo. E durante la notte pare che la reazione della stessa Salemi non si sia fatta attendere in tutta la sua drammaticità.

Se vuoi essere sempre informato in tempo reale e sulle nostre notizie di gossip, televisione, musica, spettacolo, cronaca, casi, cronaca nera e tanto altro, seguici sulle nostre pagine Facebook, Instagram e Twitter.

Tommaso Zorzi e Rosalinda dopo la nomination di massa per Giulia #gfvip pic.twitter.com/Tl8TO6Jt34 — Anthony Festa (@AnthonyFesta86) February 16, 2021

Giulia si è lasciata andare in un momento di puro sconforto proprio tra le “grinfie” del suo “salvatore”, Tommaso, dimostrando con una serie di lacrime come non abbia gradito la spiacevole sorpresa inflittole dalla maggior parte degli altri elementi del gruppo. Cosa avrà spinto allora Zorzi a reagire con fare così protettivo nei suoi confronti? Restano i dubbi in tal proposito.

PER RIMANERE INFORMATO SU TUTTE LE NOTIZIE DEL 15 FEBBRAIO 2021 GUARDA IL TG DI YESLIFE.