Il messaggio di scuse di Alda D’Eusanio a Laura Pausini dopo la querela

Alda D’Eusanio dopo la squalifica al Grande Fratello Vip e la querela ricevuta da Laura Pausini rompe il silenzio con un messaggio di scuse rivolto alla cantante

L’esperienza al Grande Fratello Vip di Alda D’Eusanio è stata tanto breve quanto intensa, e verrà ricordata soprattutto per alcune sue uscite infelici. Nonostante i ripetuti rimproveri ricevuti dagli autori del programma la giornalista ha continuato a esprimere concetti discutibili e a fare illazioni a proprio piacimento. Una di queste le è costata la squalifica immediata e una querela. Durante una chiacchierata con i suoi coinquilini si è lasciata andare a forti accuse nei confronti di Paolo Carta, marito di Laura Pausini, additandolo come un uomo violento. Immediato l’intervento della cantante e del compagno che hanno immediatamente agito per vie legali.

Il messaggio di scuse di Alda D’Eusanio

La coppia ha querelato la D’Eusanio che ha dovuto lasciare subito il reality. Il programma e Mediaset hanno preso le distanze dall’accaduto, riponendo la colpa interamente sulla donna. La giornalista da allora non ha partecipato a nessuna trasmissione televisiva e non ha utilizzato i propri canali social. Dopo alcune settimane ha rotto il silenzio proprio con un post di scuse rivolto ai diretti interessati.

Si tratta di un messaggio che avrebbe prima inviato privatamente a Laura Pausini e al marito Paolo Carta e che ha sentito la necessità di condividere anche pubblicamente. “Lo rendo noto perché credo che le scuse debbano essere pubbliche, così come pubblica è stata la mia frase infelice, inopportuna e gratuitamente dannosa“.

Nel messaggio si scusa infinitamente di quanto accaduto e sottolinea di aver erroneamente riportato una voce sentita. “Scusa per averti recato dolore, scusa per avere creato tensione, scusa per aver offeso tuo marito“, recita. “Sono contenta di sapere che la vostra è una coppia innamorata e serena. E che la vostra famiglia vive nell’affetto“.

Conclude affermando di avere molto altro da dire ma di preferire il silenzio del dolore che prova per aver causato sofferenza con le sue parole.