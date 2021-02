Alessia Marcuzzi: grande ritorno alle Iene con il vestito più sexy della Primavera 2021

Un look strepitoso per un’occasione strepitosa. Alessia Marcuzzi torna alle Iene con un outfit da capogiro tutto da imitare per questa Primavera 2021.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da ALESSIA MARCUZZI (@alessiamarcuzzi)

Un ritorno in grande stile. E certo non ci si poteva aspettare altrimenti da una che negli ultimi mesi ha dimostrato di saperla lunga in fatto di fashion e hairstyle.

Di nuovo conduttrice nel famosissimo programma di Italia Uno, Le Iene, Alessia Marcuzzi ha dovuto scegliere per l’occasione un abbinamento all’insegna dello chic e dell’eleganza. Ha messo da parte la camicia a quadri tendenza Primavera 2021 che ci aveva fatte innamorare, e ci permette ora di prendere appunti per il nostro prossimo Saturday Night outfit.

Protagonista indiscusso dell’outfit della giornalista è un vestito corto e decisamente sensuale abbinato a dei sandali coordinati.

E non c’è niente da fare, total black e tubini sono la perfetta coppia evergreen. E il buon risultato è sempre garantito.

Alessia Marcuzzi e l'outfit per il suo ritorno alle Iene: è tendenza Primavera 2021

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da ALESSIA MARCUZZI (@alessiamarcuzzi)

Alessia Marcuzzi aveva già annunciato sul suo profilo ufficiale Instagram il grande ritorno alla conduzione delle Iene, il programma televisivo di inchieste che ha visto, nella prima puntata di questa edizione, anche il debutto di Aurora Ramazzotti.

Gli spettatori sono d’accordo nell’affermare che la conduttrice non poteva essere più perfetta per questa occasione: indossava un abitino Primavera 2021 corto e nero selezionato dalla stylist Claudia Scutti e firmato da Federica Tosi.

In realtà, questo abito nero nasce dalla combinazione tra gonna, top e cintura, pensata per dare un risultato uniforme e aderente esattamente come ci viene mostrato su Alessia Marcuzzi.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Claudia Scutti (@clascutti)

La cintura si caratterizza per dei bottoncini e ha il compito di fasciare e sottolineare il punto vita, per un risultato sexy che mette in mostra la silhouette.

Realizzato in pelle nera lucida, è senza maniche e accollato davanti: un taglio che non risulta volgare e lo rende perfetto per ogni occasione più elegante.

La giornalista ha abbinato a questa chicca un sandalo ton sur ton con lacci al polpaccio firmato Dsquared2.

Siamo di fronte ad un look che trasuda forza e carattere: donne, siate sicure di voi stesse perché con questo abito indosso ogni esitazione stona!