La modella veneziana Alice Basso si mostra ancora una volta a cuore aperto ai fan, stavolta svela però un particolare stampato proprio sul suo corpo

Alice Basso è freschissima dell’uscita solo il 5 febbraio scorso del suo primo libro-diario “Una mamma imperfetta” edito da Caro Diario Edizioni, un progetto che in poche ore dal lancio era già sold out. Una confessione intima che la modella ha fatto sulle sue paure più profonde, il rapporto con i figli, la maternità, la vita da influencer e da moglie.

Un tripudio di emozioni che lei ha voluto mettere nero su bianco e che, spera, potranno un giorno essere lette dai figli ora troppo piccoli per capire esattamente quello che racconta nella sua autoanalisi personale.

Alice Basso, si allarga la famigli….di tatuaggi

L’annuncio che Alice vuole allargare la famiglia, metaforicamente parlando, arriva su Instagram. Vuole infatti aggiungere un nuovo tatuaggio che rappresenta l’ultimo arrivato di casa, Morgan. Il messaggio che scrive allegato alle ultime foto è molto bello.

“Lo vedete quel tatuaggio? Siamo Noi 3: Mauro, Brando ed Io…Mi ero promessa di non fare più tatuaggi. Ultimamente, come vi ho detto spesso, li toglierei tutti perché non li sento più miei. Bo! A prescindere, dico che li toglierei ma non lo farò mai e poi mai. Questa sono io e così resto ❤️ E quindi non mi resta che aspettare venerdì e completare la Famiglia aggiungendo Morgan 😍 Non vedo l’oraaaaaaa!”

Poi Alice racconta la storia di altri tatuaggi che indossa sulla sua pelle e che per lei hanno un significato davvero speciale associato ai nonni che non ci sono più da diversi anni: “Poi, sapete quanta gente mi ha preso in giro per i tatuaggi? Senza nemmeno pensare al significato! Vero, forse non abbelliscono la mia schiena, e allora? Quella bimba con il palloncino sono io che raggiungo in cielo i miei nonni…il palloncino porta tutti i loro nomi. Per esempio❤️”

Alice è davvero molto amata sui social per la sua freschezza e allegria contagiosa e anche stavolta, con l’annuncio del nuovo tatuaggio, i fan l’hanno sorretta e supportata nella nuova iniziativa. 28mila like per lei.

