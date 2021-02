Ambra Angiolini e i disturbi alimentari: l’annuncio su Instagram

L’attrice Ambra Angiolini ha postato un annuncio su Instagram che racconta la sua battaglia ai DCA e commuove il social: “Finalmente”

La celebre attrice Ambra Angiolini, premiata e apprezzatissima dal pubblico, si è da poco aperta in un libro autobiografico in cui si racconta a cuore aperto. Il romanzo edito Rizzoli è intitolato “InFame“, e tratta della malattia che l’ha colpita e accompagnata per lunghi anni: la bulimia. Sensibile al tema, si batte per la lotta contro i disturbi alimentari, ed è su questa causa l’annuncio fatto su Instagram che raccoglie commozione.

Ambra Angiolini su Instagram: “Finalmente”

L’attrice si è aperta ai lettori al fine di fornire un aiuto a chi vivesse la medesima situazione. Ambra descrive la patologia come “una malattia dell’anima” dovuta da una fame d’amore, una mancanza di stima enorme, che l’ha condotta a questa dipendenza attanagliante.

Una spinta irresistibile all’autodistruzione per mezzo di abbuffate di cibo che non calmavano il suo dolore. Ad aiutarla ad affrontare e superare tale disperazione sono state le gravidanze: la maternità le ha donato l’amore che le ha permesso di dare un senso nuovo alla sua vita.

La sua storia e la sua sensibilità al tema l’hanno spinta a battersi per offrire nuove opportunità alle persone affette, diventando testimonial della legge regionale per la lotta ai disturbi alimentari in Lombardia, su invito della prima firmataria Simona Tironi, vicepresidente della commissione Sanità.

La legge, approvata all’unanimità dal Consiglio regionale, prevede l’attuazione di sistemi di prevenzione e cura dei disturbi dell’alimentazione, con specifiche reti di intercettazione e sostegno, per le quali sono stati stanziati un milione e mezzo di euro l’anno.

Lo annuncia Ambra Angiolini sui social con un post: “oggi una revisione, una proposta, è finalmente diventata legge. I disturbi alimentari le malattie dell’anima troveranno luoghi preparati a combatterli”. Una piccola conquista che ha l’ambizione di estendersi al territorio nazionale.