Amelia Fiore, bikini bomba e birra, ti viene voglia di..estate-FOTO

La bella influencer Amelia Fiore appare in una foto super sexy che fa girare la testa, primo piano in bikini esplode tutto

La Fiore appare bellissima e sensuale in un primo piano su Instagram con indosso un bikini minuscolo che non copre quasi nulla. Appare anche con una birra in mano che tiene stretta e scrive:”C’era una volta l’estate, il sole, il mare, il caldo, la birra ghiacciata. Non vedo l’ora”. L’influencer è dunque malinconica e vorrebbe passare direttamente all’estate come tutti d’altronde. I follower intanto ringraziano per la foto e le fanno molti complimenti.

Amelia Fiore sempre più sexy su Instagram, i fan vanno in delirio

La Fiore si mostra in ogni posizione, davanti e dietro è sempre magnifica e sexy e i fan glielo dicono sempre anche le donne. “Con un fisico così passerei le giornate davanti allo specchio, troppo bella”. “Tesoro sei uno spettacolo meraviglioso di donna molto sensuale, complimenti e buona serata”. Questi sono alcuni dei mille messaggi che riceve ogni giorno la bella influencer. La bella Fiore è nella lista delle influencer più sexy in Italia, si trova al numero 516. Questo grazia alla sua bellezza mediterranea e ai lineamenti e forme pugliesi che le hanno dato un corpo magnifico.

Certo i ritocchini dal chirurgo si vedono chiaramente, il seno ha subito qualche modifica e anche le labbra e il naso. In ogni caso risulta bellissima e sensuale e questo è innegabile. La Fiore è stata corteggiatrice a Uomini e Donne, per il tronista Marco Filippin. Oltretutto l’uomo due anni fa era stato indagato per truffa. Ma già ai tempi di Uomini e Donne l’uomo aveva dato prova di non rispettare le regole e le norme.

Infatti era stato cacciato dal programma insieme alle sue corteggiatrici, dopo che una di loro aveva confessato di aver passato una notte di passione con lui. Questo violava il regolamento del programma ovviamente. Meno male dunque che la Fiore si è estraniata da questa persona e che tra loro non sia nato nulla.