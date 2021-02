Anna Tatangelo fa centro ancora una volta. La bella cantante lascia di stucco i follower e il web si intasa in un attimo

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Anna Tatangelo (@annatatangeloofficial)

Anna Tatangelo ci regala un’altra chicca delle sue. La cantante di Sora nelle sue nuove vesti di super bionda sexy non lascia un attimo di respiro ai suoi follower.

L’ex di Gigi D’Alessio da quando ha cambiato vita, privata e lavorativa, si è dimostrata una vera bomba di sensualità. Una nuova Anna, insomma, che abbiamo imparato tutti ad amare e riconoscere. Chiuso il capitolo con l’uomo che è stato il suo grande amore ha ricominciato, si è reinventata dal punto di vista fisico con una chioma super bionda, abiti sempre più succinti e forme ben in vista, ma anche dal punto di vista della musica con un ritmo più soul e R&B.

Due singoli che hanno fatto il pieno di like, di ascolti e di view su YouTube e un nuovo lavoro presto in uscita. Ancora non ci ha anticipato nulla ma qualcosa di grosso bolle in pentola. I suoi follower, oggi 1,7 milioni su Instagram, richiedono info a gran voce ma oltre a farsi vedere in studio di registrazione la cantante non si sbilancia più di tanto e nel frattempo ci regala degli ennesimi scatti super sexy.

LEGGI ANCHE –> Justine Mattera sensuale come non mai: gambe incredibili – FOTO

Anna Tatangelo, tra scatti che fanno girare la testa

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Anna Tatangelo (@annatatangeloofficial)

LEGGI ANCHE –> Carolina Stramare, ex Miss Italia esce di seno ma non se ne accorge-FOTO

Anna Tatangelo si spoglia su Instagram e il web va in tilt. Tre gli scatti che l’ex di Gigi D’Alessio ci regala e in pochissimo tempo è boom di like. Non scrive nulla a corredo ma gli scatti del resto parlano da soli.

In un completo a quadri la bella e bionda Anna decide di spogliarsi, a metà. Toglie la giacchetta e resta solo con un top super fasciato in lurex. Un tessuto che sembra averla fulminata negli ultimi tempi. Come dimenticare l’outfit rosso con il quale ha segnato il suo ritorno in musica che ha intasato la rete.

Se vuoi essere sempre informato in tempo reale e sulle nostre notizie di gossip, televisione, musica, spettacolo, cronaca, casi, cronaca nera e tanto altro, seguici sulle nostre pagine Facebook, Instagram e Twitter.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Anna Tatangelo (@annatatangeloofficial)

Poi altre proposte e oggi il top che lascia scoperta la sua parte migliore, l’addome tutto scolpito con addominali da capogiro. Anna ha fatto centro ancora una volta!