Chi ha vinto la gara di share per gli ascolti tv di Martedì 16 febbraio? Analizziamo i dati di ieri sera, prima serata e preserale

Il 16 febbraio è stato per il pubblico italiano una serata particolare visto che come un fulmine a ciel sereno il programma Stasera tutto è possibile è stato sospeso e al suo posto Rai 2 ha mandato in onda il docu-reality La Caserma. Quindi se per molti sarebbe stata scontata la vittoria di share per Stefano De Martino si è dovuto ricredere. Analizziamo insieme i dati auditel di Martedì sera.

Ascolti tv 16 febbraio: quali sono i dati?

Sul podio dei vincitori ci sono al primo posto Per sempre la mia ragazza in onda su Rai 1 che è stato la scelta di 4.203.000 spettatori, pari al 17.1% di share. A seguire la Champions League su canale 5 si è conquistato il 16,1% di share con 4.256.000 di persone incollate alla tv, al terzo posto Le Iene show su Italia 1 con l’8,9% di share e 1.547.000 telespettatori. Fuori dal coro su Rete 4 ha intrattenuto 1.042.000 telespettatori con il 5,6% di share. Colpo basso per Rai2 che con La Caserma ha conquistato 1.214.000 spettatori, 5,3%. Il dato Auditel per Rai3 con Carta bianca è di 1.042.000 spettatori, equivalente al 4.8% di share.

Questa sera tra i programmi più gettonati ci sono la Champions League su Sky che vedrà scontrarsi la Juve contro il Porto, ma sulla televisione nazionale ci sarà una nuova puntata di L’amore strappato su Canale 5 e Chi l’ha visto su Rai 3. Per il resto non vi resta che guardare la guida ai programma Tv.

