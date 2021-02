Barbara D’Urso: lato A in rosso per il suo uomo, il segreto è stato scoperto

Avete visto Barbara D’Urso in rosso? Il suo vestito e sexy e elegante, la sua bellezza è tutta per il suo uomo misterioso? Scopriamo chi è

Ha quasi sessantaquattro anni ed è una delle donne più affascinanti d’Italia. Molti la criticano per il suo modo di essere e di mostrarsi al pubblico, altri invece non possono fare a meno di lei. Stiamo parlando di Barbara D’Urso, la conduttrice di Mediaset che alla sua età è ancora al centro del mirino per i suoi misteri d’amore. Da qualche giorno infatti il gossip parla di un presunto uomo, in particolare sarebbe stato Gabriele Parpiglia in un articolo su Giornalettismo a svelare il nome della nuova fiamma.

LEGGI ANCHE>>>Shock Barbara D’Urso, dice una frase a Ylenia che le fa rischiare il posto

Barbara D’Urso: rosso bollente e amore in vista?

LEGGI ANCHE>>>Barbara D’Urso imitata su Rai Due, la reazione della conduttrice

“Woman in red” scrive sotto un post su Instagram dove si mostra in una foto con un vestito rosso di velluto. Alla sua vista il web impazzisce, è una donna affascinante e sempre con il sorriso sulle labbra. Sarà questo che ha fatto innamorare il suo misterioso uomo? Stando a quello che scrive il giornalista Parpiglia sembrerebbe proprio che ci sia una relazione in corso. Ma chi è il fortunato? Il suo nome è Francesco Zangrillo ma la conduttrice non sembra volere confermare o meno il gossip. “Lo dico a tutti i paparazzi che stanno sotto casa mia ogni sera -annuncia la D’Urso – non sprecassero tempo perché fa freddo a Milano e non c’è niente da fotografare”.

Se vuoi essere sempre informato in tempo reale e sulle nostre notizie di gossip, televisione, musica, spettacolo, cronaca, casi, cronaca nera e tanto altro, seguici sulle nostre pagine Facebook, Instagram e Twitter

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Barbara d’Urso (@barbaracarmelitadurso)

Insomma la conduttrice non si lascia paparazzare da nessuno ma regala ai fan scatti bollenti sul suo profilo social.

PER RIMANERE INFORMATO SU TUTTE LE NOTIZIE DEL 16 FEBBRAIO 2021 GUARDA IL TG DI YESLIFE