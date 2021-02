Belen Rodriguez condivide su Instagram uno scatto del suo pancino. Al quinto mesi di gravidanza la showgirl è radiosa.

Radiosa come non mai. Belen Rodriguez si mostra sui social in intimo sfoggiando il pancino. Nonostante le recenti critiche sulla sua eccessiva magrezza, malgrado la dolce attesa, la showgirl argentina posta scatti del suo fisico in gravidanza. Top argentato e slip neri, la foto conquista i fan. Subito è tripudio di commenti da parte dei follower. Alcuni commentano stupiti nel vedere che il pancino finalmente si veda. Belen replica: “Fra 20 giorni scoppia sul serio” Anche con Santi è successo così”.

Sono pochi gli scatti in cui Belen mostra il suo fisico in dolce attesa. Alla 16esima settimana, la showgirl non ha confermato la seconda gravidanza per mesi. Anche se il gossip si è scatenato e molti indizi, dedotti dai sui contenuti Instagram, hanno confermato giorno dopo giorno la bella notizia.

Nelle storie Belen lancia il sondaggio ai fan in merito al sesso del bimbo in arrivo. Si mostra poi intenta a truccarsi per uno shooting. Secondo le indiscrezione per la coppia Rodriguez Spinalbese sarebbe in arrivo una femminuccia.

Belen e Antonio: l’amore intenso sbocciato in vacanza consolidato in pochi mesi

Di recente sul profilo di Belen è apparso un dolce video in cui a figura intera mostra il pancino. Non mancano gli scatti al fianco della sua nuova fiamma con tanto di dedica e ringraziamento ai fan per i tanti auguri. La showgirl ha ufficializzato la notizia negli ultimi giorni.

Se il suo amore con Antonio, parrucchiere e fotografo, è nato solo la scorsa estate, l’intensità del loro legame è stato da subita fortissima. I due si sono conosciuti in vacanza. Belen in cerca di un parrucchiere, in assenza del suo hair stylist personale, si è fatta pettinare da Antonio. Tra i due subito scocca la scintilla. Nonostante Spinalbese sia più giovane di undici anni rispetto alla showgirl argentina, la sintonia che li lega è fortissima.

Sui social postano fin dai primi mesi di relazione scatti in cui si mostrano felici e innamoratissimi. Dolci parole, fiori e dediche tappezzano i loro feed di Instagram.

