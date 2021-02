Can Yaman con la “suocera”, misteriose commissioni: sorpresa per Diletta

Altri indizi confermano l’amore tra Can Yaman e Diletta Leotta. Dopo le voci sulle nozze, sono apparsi scatti dell’attore con la suocera intento in misteriose commissioni.

Le indiscrezioni legate alla storia tra Can Yaman e Diletta Leotta continuano. Dopo le voci sulle presunte nozze, sono alcune foto dell’attore turco per le vie di Roma al fianco della mamma della conduttrice radiofonica, Ofelia Castorina, a catturare l’attenzione.

I due sembrerebbero impegnati in diverse commissioni. Secondo le voci avrebbero visitato svariate case per individuare l’appartamento giusto per la coppia. Can sembrerebbe essere pronto a trasferirsi in Italia e convivere con la Leotta per ora residente a Milano. La capitale sembrerebbe il luogo più adatto per gli impegni dei due vip.

Nella scelta del loro nido d’amore provvidenziale l’intervento della mamma della Leotta che è un architetto di professione. Di seguito i due sarebbero entrati in un negozio di gioielli. Qui Yaman avrebbe acquistato un diamante per la sua Diletta. Tutti questi elementi sembrano confermare le nozze tra i due giovani seguitissimi.

Can Yaman e Diletta Leotta dolci scatti sui social: dubbi da parte dei fan

Sulle prime i fan sono rimasti molto scettici in merito alla notizia dubitando della veridicità dell’ unione di Can e Diletta. In particolare un aereo apparso su cieli romani con lo striscione “Diletta mi vuoi sposare? Ti amo” ha destato molti dubbi.

Non mancano le accuse di aver montato una messa in scena per attirare l’attenzione mediatica. Molti follower hanno comunicato sul profilo di Can le critiche. Sono state talmente tante da far sì che l’attore abbia dovuto disabilitare i commenti. Anche lo scatto postato sui social a San Valentino, in cui la coppia si mostra felice in Costiera Amalfitana, è stata messa sotto accusa. Secondo alcuni hater sembrerebbe essere stata studiata in ogni dettaglio e realizzata dalla mano di un fotografo esperto.

Neanche l’anello acquisto da Can con la “suocera” indossato poi dalla Leotta convince i fan. Intanto Diletta e Can non si pronunciano sulla questione.

