La Stramare condivide nelle stories una foto che la ritrae sul set di Guess con Francesco Monte, non si accorge che esce il seno

La bella ex Miss Italia, Carolina Stramare condivide nelle sue stories Instagram una foto in cui appare accanto a Francesco Monte. Stanno per girare una nuova campagna per Guess, ma la modella non si accorge che nella foto in primo piano le fuoriesce un seno. Ovviamente i fan saranno contenti di questo bel vedere, anche più avanti nelle altre stories appare super sexy.

LEGGI ANCHE>>>Caterina Balivo coccole e baci in riva al mare. Spettacolo puro – FOTO

Carolina Stramare e la sua discussa vittoria a Miss Italia

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Carolina Stramare (@carolinastramare_)

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE>>> Mercedesz Henger trasparenze nere che fanno male al cuore, pazzesca-FOTO

La Stramare è a Valencia per una campagna pubblicitaria per Guess, sta lavorando molto dopo la sua elezione a Miss Italia. Un’elezione che però ha sollevato non pochi dubbi al tempo. Infatti pare che la bella ligure sia stata raccomandata dalla De Lellis con la quale aveva girato uno spot di Tezenis prima di Miss Italia. Inoltre il suo manager Alex Pacifico avrebbe manipolato i voti dal momento che la Stramare era stata eliminata per poi essere ripescata grazie alla giuria di cui faceva parte anche la Salemi, anche lei assistita di Pacifico. Ripescata per poi vincere la corona, sicuramente molto strano.

Lei comunque ha sempre negato tutto questo, in particolare modo nega la sua conoscenza con la De Lellis. Potrebbe quindi aver vinto grazie ad alcuni favoritismi e ad una buona pubblicità fatta dal manager che più volte diceva agli utenti dei social di votarla. In ogni caso la sua bellezza è innegabile quindi non è difficile pensare che abbia vinto perché effettivamente è molto bella. Sicuramente aver vinto Miss Italia ha cambiato la vita della Stramare offrendole anche moltissime opportunità lavorative.

Il suo prossimo progetto è la partecipazione all’Isola dei famosi condotto da Ilary Blasi, comincerà l’11 marzo. Un reality importante e che da moltissima notorietà. Tuttavia non è dei più facili, infatti richiede una resistenza fisica notevole e tanta buona volontà e sacrificio. Elementi che nella generazione di oggi sono difficili da trovare, tanto più se si è dei privilegiati come la Stramare. Ricordiamo infatti due esempi simili a lei, Taylor Mega e Chiara Nasti.

Se vuoi essere sempre informato in tempo reale sulle nostre notizie di gossip, televisione, musica, spettacolo, cronaca, casi, cronaca nera e tanto altro, seguici sulle nostre pagine Facebook,Instagram e Twitter.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Carolina Stramare (@carolinastramare_)

Due influencer molto note e famose, entrambe hanno partecipato ed entrambe non sono durate più di qualche settimana. Sentivano la mancanza di casa, degli affetti e delle loro comodità. Staremo a vedere se la Stramare sarà come loro o invece ci sorprenderà.