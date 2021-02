Caterina Balivo coccole e baci in riva al mare. Spettacolo puro – FOTO

Caterina Balivo coccole e baci in riva al mare. Spettacolo puro. La conduttrice Rai ha pubblicato uno scatto meraviglioso sul suo profilo di Instagram

Caterina Balivo è una delle conduttrici più amate della televisione. Ha esordito quando era appena una ragazzina partecipando al concorso di bellezza Miss Italia e da allora la sua carriera è stata tutta in discesa: sono quasi vent’anni oramai che la vediamo in televisione con i suoi programmi che intrattengono sempre i nostri pomeriggi a casa senza far niente.

Caterina Balivo uno schianto nell’ultimo scatto su Instagram

Caterina la ricordiamo tutti per la sua Festa Italiana, poi per Detto Fatto e alla fine Vieni da Me. Quest’ultimo programma in particolare, è stato un vero e proprio gioiellino per lei. Ha scommesso tutto su questo progetto e all’inizio gli ascolti non giocavano a suo favore: fu lei stessa a dire che aveva bisogno di ingranare, che era normale e che con il tempo gli ascolti sarebbero migliorati. E infatti così è stato. Caterina ha lasciato il programma all’apice del suo successo e proprio dopo qualche mese l’inizio della pandemia che ha messo in ginocchio l’Italia.

Non sappiamo ancora cosa le riserverà il futuro ma sicuramente la aspetta una carriera piena di colpi di scena e di tanti altri traguardi da raggiungere.

