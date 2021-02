Che Dio ci aiuti 6, anticipazioni 18 febbraio: scelta definitiva per Ginevra

Che Dio ci aiuti 6, anticipazioni 18 febbraio: Ginevra prende una scelta molto sofferta, Suor Angela deve combattere con se stessa.

Nelle ultime puntate di Che Dio ci aiuti abbiamo visto Monica e Nico avvicinarsi sempre di più a dispetto dei tentativi di lui di salvare anche la sua storia con Ginevra. Monica è sempre più confusa riguardo la direzione da dare alla sua vita e finisce per allontanarsi da Penny. La bambina risente molto della sua mancanza e Azzurra cerca di aiutarla. Nel frattempo Suor Angela deve affrontare i mostri del suo passato: la donna ha scoperto che Erasmo è suo fratello e non sa come dirglielo. Ma anche il ragazzo sta portando avanti le sue ricerche e vuole che la superiora smetta di raccontargli bugie.

Che Dio ci aiuti 6, anticipazioni 18 febbraio: Ginevra lascia Nico

Dalle anticipazioni di Che Dio ci aiuti 6 scopriamo che Ginevra tornerà al convento decisa a chiudere la relazione con Nico. La ragazza non gli darà particolari spiegazioni a riguardo e Nico si scoprirà particolarmente ferito da questa sua scelta. Nel frattempo Monica capirà di provare ancora qualcosa per lui. Mentre Penny ed Azzurra cercheranno di aiutarla a fare chiarezza, la ragazza si ritroverà a consolare Nico dopo che Ginevra gli ha spezzato il cuore. Primo ed Erasmo, infine, passeranno sempre più tempo insieme, suscitando la “gelosia” di Suor Angela.

Che Dio ci aiuti andrà in onda su Rai 1 alle ore 21.25. Continuate a seguire le nostre anticipazioni per ulteriori dettagli sulla puntata di giovedì 24 febbraio.

