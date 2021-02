Che Dio ci aiuti 6, nuova guest star a sorpresa nella fiction. Fan in delirio

La prossima partecipazione di Can Yaman alla fiction “Che Dio ci aiuti 6” sta infiammando i social. I fan non vedono l’ora di vederlo sul set

Quest’ultima edizione della fiction Rai “Che Dio ci aiuti 6” è ancora nel vivo delle riprese come vediamo dalle stories degli attori impegnati a destreggiarsi tra la vita in convento e le vicende amorose. I colpi di scena però sono sempre dietro l’angolo, come la partecipazione in due puntate fa del ballerino Stefano De Martino che ha recitato nel ruolo di sé stesso come giudice di una competizione danzante a cui hanno partecipato le coppie capeggiate da Suor Costanza.

Il suo arrivo nel convento era stato già annunciato lo scorso novembre e i fan erano in attesa di vederlo in azione. Breve e concisa la sua entrata nella puntata dove lo abbiamo visto danzare proprio assieme a Valeria Fabrizi del quadriportico del convento di Assisi mano nella mano.

Sembra che però ora ci sarà anche un altro noto attore che farà la sua comparsa nella fiction e già i fan sono in delirio. Vediamo chi è.

Can Yaman a “Che Dio ci aiuti 6”. I dettagli sul ruolo della star turca

L’attore turco Can Yaman è al centro di tutte le cronache di questi mesi per la partecipazione nella serie tv “Daydreamer – le ali del sogno” e per la sua frequentazione con la giornalista Diletta Leotta. Voci di corridoio vogliono che il celebre modello sarà presente proprio sul set Rai tra oggi e domani, una vera guest star che attirerà sicuramente gli sguardi di non pochi curiosi della zona.

Probabilmente però proprio Yaman sarà presente in una delle ultime puntate di fine stagione visto che le riprese sono ancora in corso. Attendiamo però qualche scoop proprio dagli altri attori impegnati nelle riprese.

Non sappiamo però ancora che ruolo interpreterà l’attore, dovremmo attendere ancora qualche giorno per scoprirlo. Can ha frequentato il Liceo italiano Imi di Istanbul e l’attore parla perfettamente italiano senza necessità di doppiatori impegnati sul set.

