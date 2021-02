Le due protagoniste di Avanti un altro mandano Instagram in tilt. Uno scatto senza freni postato in macchina lascia poco spazio all’immaginazione.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Laura Cremaschi (@cremaschina)

Le due ‘veline’ di Avanti un altro regalano ai followers uno scatto ad alto tasso erotico.

Decidono di spogliarsi completamente e indossano solo una sexy vestaglia. Non sono però nei camerini della Titanus o davanti allo specchio di casa loro, come accade di solito quando si immortalano con un selfie provocante.

Stavolta sono in macchina, entrambe sedute sui sedili posteriori e non si pongono limiti.

Fanno impazzire tutti gli uomini che rimangono folgorati dalla loro sensualità. Loro lo sanno e si divertono a stuzzicare i followers con delle pose sempre più osé.

“Più che memoria prospettica direi capacità di shifting se sei d’accordo“, scrive Claudia Ruggeri rivolgendosi alla collega-amica ironizzando sulla loro posizione.

La bionda e la mora di Avanti un altro

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Claudia Ruggeri (@missclaudiaruggeri)

Laura Cremaschi è un’ex Bonas e attuale Regina del web del noto programma di Canale 5. Claudia Ruggeri è invece come sempre Miss Claudia che regna sul minimondo del game show.

La bella mora è anche la cognata di Paolo Bonolis e oramai ha conquistato il pubblico televisivo ma anche social contando ben 1 milione di followers.

La bionda bergamasca ne ha altrettanti e spesso si lasciano fotografare insieme conquistando ancora più like e commenti di apprezzamento.

Sotto a questo scatto c’è chi ironizza: “Mi date un passaggio?” e chi non può far altro che complimentarsi per cotanta bellezza: “Meravigliose”, “Stupende”.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Claudia Ruggeri (@missclaudiaruggeri)

E’ proprio vero sono due meraviglie e non possono far altro che farlo notare a tutti i followers.