Clizia Incorvaia in viaggio nel tempo. Bellezza per tutte le stagioni – FOTO

Clizia Incorvaia. La modella ed influencer di Pordenone pubblica un video dai toni retrò. Un trionfo di simpatia e sensualità

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Clizia Incorvaia (@cliziaincorvaia)

La frizzante modella e influencer Clizia Incorvaia ha pubblicato un piccolo video sul suo profilo Instagram in cui, metaforicamente, c’invita a fare un viaggio nel tempo insieme a lei. In rapida successione attraversa quattro decadi del secolo scorso attraverso outfit significativi che riprendono lo stile che va dagli anni ’60 ai ’90.

” E tu di che anno sei o di quale periodo vorresti essere?” – chiede in didascalia ai suoi follower, arrivati quasi al numero di 600mila. In sottofondo la mitica canzone Wake Me Up Before You Go-Go degli Wham che rende l’atmosfera ancora più azzeccata e godibile.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Clizia Incorvaia (@cliziaincorvaia)

Pioggia di like in poche ore e si scatenano risposte e dibattiti tra i commenti al simpasito quesito lanciato dalla Incorvaia. Tutti sono d’accordo però sulla sua incredibile bellezza. “Tu, Clizia, spazi con successo fra i vari look perché hai un BACKGROUND che prescinde dalle mode del momento… SEI DI UN ALTRO LIVELLO” – scrive qualcuno in onore della propria beniamina.

LEGGI ANCHE -> Wanda Nara stesa sul divano è un incanto: ecco il selfie che manda i fan KO – FOTO

Clizia Incorvaia: la sua felicità accanto a lui

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Clizia Incorvaia (@cliziaincorvaia)

LEGGI ANCHE -> Selvaggia Roma, scendono i pantaloni e lo spettacolo è da togliere il fiato. Che curve – FOTO

Clizia Incorvaia è balzata recentemente sulle pagine dei gossip per le recenti dichiarazioni rilasciate dal suo ex marito, Francesco Sarcina, musicista e cantante, leader del gruppo Le Vibrazioni. Grande passione, gelosia, tradimenti e un amore che è sfumato nel tempo. I due sono comunque legati poiché sono genitori della piccola Nina di 5 anni.

Se vuoi essere sempre informato in tempo reale e sulle nostre notizie di gossip, televisione, musica, spettacolo, cronaca, casi, cronaca nera e tanto altro, seguici sulle nostre pagine Facebook, Instagram e Twitter

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Clizia Incorvaia (@cliziaincorvaia)

La Incorvaia ha ritrovato il sorriso con Paolo Ciavarro. I due si sono conosciuti nella casa del Grande Fratello Vip, programma che li ha visti entrambi come concorrenti. Hanno da pochissimo festeggiato il primo anno come coppia. C’è aria di un nuovo matrimonio in arrivo? Clizia ha pubblicato delle Instagram Stories in cui andava in giro per negozi di abiti da sposa. Ha comunque avvertito il fidanzato, taggandolo: “Paolo, non ti spaventare!”.

Paolo, com’è noto, è figlio degli attori Massimo Ciavarro ed Eleonora Giorgi. Proprio quest’ultima l’influencer sembra aver instaurato un rapporto di complicità e confidenza. Ha scritto di lei su Instagram: “Per me ormai sei famiglia.”