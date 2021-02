Colpo basso ad Amici, Maria de Filippi: “Non tornerà mai più”

Colpo basso ad Amici, cosa è successo nel programma di Maria de Filippi? Una dei personaggi storici è stata cacciata, ma chi è ?

Amici di Maria de Filippi è uno dei programmi storici di Mediaset, in onda il sabato pomeriggio e poi la sera nell’ultima fase, dal 2001 riempie di spettacolo, divertimento e disciplina le case degli italiani. Tante persone sono passate sotto gli occhi della Celentano, icona della trasmissione per la categoria ballerini, e tanti sono diventati personaggi famosi e di successo. Oggi però dopo ben venti anni dall’inizio del programma, la padrona di casa è pronta a sbattere fuori una donna che fatto la storia del programma.

Colpo basso ad Amici: chi non farà parte del programma?

Stiamo parlando di Anbeta Toromani, la ballerina albanese che ha fatto sognare milioni di italiani con la sua bravura e il suo talento. Scoperta da Alessandra Celentano oggi lavora a teatro in una compagna di balletto e intanto collabora con la scuola più seguita della televisione. Per ben dieci anni ha diviso la sua vita tra performance teatrali e tv, non avendo intenzione di abbandonare colei che l’ha resa una star. Ma a quanto pare quel momento è arrivato ed il motivo è molto toccante. Sembra che tra la donna e Maria De Filippi ci sia stato un diverbio che ha portato a questa decisione. La conduttrice qualche tempo fa aveva richiamato la professionista dopo un atteggiamento molto duro con uno degli allievi.

La ballerina non accettò il richiamo della Filippi e non chiese neanche scusa al suo allievo. Da quel momento Anbeta non fa più parte del cast di Amici.

