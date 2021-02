Conoscete i genitori di Serena Rossi? E’ una famiglia fuori dal comune

Dopo il trionfo di Mina Settembre e della sua vita sentimentale, è il momento di mostrare la famiglia dell’acclamata attrice Serena Rossi.

Lodata da Elle per il suo bellissimo outfit floreale come sostanziale anticipo della Primavera; ammirata dal pubblico italiano per la serie andata in onda nelle scorse settimane di Mina Settembre ed attualmente in un’armonia sentimentale con l’Andrea di Un Posto Al Sole Davide Devenuto; l’attrice e conduttrice di origini napoletane Serena Rossi è ufficialmente sulla bocca di tutti: entrata nel cuore dei numerosi telespettatori per la sua bravura ed il suo solare carisma. Ma vediamo adesso di scoprire qualcosa di più nei riguardi della sua famiglia.

Leggi anche —>>> Rivelazione sul provino mal riuscito di Serena Rossi ospite a Detto Fatto

Serena Rossi ed una famiglia davvero fuori dal comune

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Serena Rossi (@serenarossiofficial)

Potrebbe interessarti anche —>>> Bianca Guaccero: occhi da cerbiatto e sempre in forma, è strepitosa – FOTO

Nonostante la sua modesta attività social, si conosce ben poco della famiglia dell’attrice. Dal carattere riservato, ma agendo come colei che non ha proprio nulla da nascondere, alcuni scatti apparsi nei giorni scorsi su Instagram hanno lasciato intravedere qualche indizio su chi siano i suoi genitori. Dunque, dopo aver parlato delle emozioni suscitate nel pubblico, si inizia a parlare anche dell’affinità che la recente interprete dell’immensa Mia Martini, ha con i suoi genitori.

Durante le registrazioni dell’ultima puntata della fiction, che sta piacevolmente intrattenendo gli italiani, i suoi fan hanno avuto l’opportunità di dare un’occhiata al backstage. Nel quale Serena ha presentato la sua mamma ed il suo papà.

Se vuoi essere sempre informato in tempo reale e sulle nostre notizie di gossip, televisione, musica, spettacolo, cronaca, casi, cronaca nera e tanto altro, seguici sulle nostre pagine Facebook, Instagram e Twitter.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Serena Rossi (@serenarossiofficial)

Con una figlia di tale talento non poteva che trattarsi di una famiglia fuori dal comune, che grazie alla loro semplicità ed al loro orgoglio nei suoi confronti, le hanno presentato una bellissima sorpresa. Andanti a trovarla direttamente sul set, Serena ha postato lo scatto in loro compagnia. I tre dal sorriso così simile si abbracciano teneramente e ciò non può far altro che lasciar trapelare tutto il loro affetto.

PER RIMANERE INFORMATO SU TUTTE LE NOTIZIE DEL 16 FEBBRAIO 2021 GUARDA IL TG DI YESLIFE.