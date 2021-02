Dayane Mello, sul suo profilo social uno scatto inaspettato: che sorpresa – Foto

Sul profilo Instagram di Dayane Mello una foto della brasiliana insieme alla piccola Sofia. Una foto molto dolce, apprezzata dagli utenti social che continuano a fare il tifo per la modella. Date un’occhiata al post pubblicato pochi istanti fa!

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Dayane Mello (@dayanemelloreal)

Sul profilo Instagram di Dayane Mello è stata pubblicato uno scatto davvero molto dolce. Nella foto si vede la concorrente del Grande Fratello Vip insieme alla figlia Sofia. Dietro di loro, il bellissimo lago di Como.

Una foto che ha toccato il cuore di tantissimi utenti social che hanno commentato: “In questo momento Dayane ha bisogno di Giulia e dei suoi abbracci 🥺 AIUTATECI A SALVARLA 🙏🏻, Che belle 😍😍, Bellissimo questo abbraccio di amore tra mamma e figlia …noi con voi. Sempre, Dayaneeeee 🇧🇷🇧🇷🇧🇷🇧🇷✈️✈️✈️✈️✈️✈️✈️✈️✈️✈️😍😍😍😍😍😍😍”.

Dayane Mello e il dolore per la perdita del fratello Lucas durante la permanenza al Gf Vip

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Dayane Mello (@dayanemelloreal)



Un percorso molto tortuoso quello di Dayane Mello all’interno della casa del Grande Fratello Vip. A renderle il tutto ancora più difficile, poi, la notizia della morte di suo fratello Lucas, scomparso dopo un brutto incidente stradale.

La brasiliana ha ricevuto questa notizia inaspettata che, però, non le ha fatto perdere la forza per continuare. La modella, infatti, ha preferito restare in gioco visto che non avrebbe potuto neanche ritornare subito in Brasile.

La Mello è sempre stata abituata a stare lontano da casa. Ha cominciato la sua attività di modella da giovanissima, sotto contratto dell’agenzia Elite Model Management. Ha debuttato nella televisione italiana, partecipando come concorrente a Ballando con le stelle, in onda su Rai Uno.

Successivamente, ha fatto un calendario sexy per la rivista For Men Magazine, per poi partecipare nel 2017 all’Isola dei Famosi. Tra le sue esperienze lavorative, anche Pechino Express, in onda ad inizio 2020.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Dayane Mello (@dayanemelloreal)

Per quanto riguarda la sua vita sentimentale, non sembra esserci nessun uomo nella sua vita. In passato, è stata legata a Stefano Sala. Dalla loro storia d’amore è nata la piccola Sofia, nell’aprile 2014.