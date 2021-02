Daydreamer anticipazioni 17 febbraio: Can scopre il segreto di Ygit. Il fidanzato di Sanem è sempre più geloso per la vicinanza tra lei e l’editore, cosa succederà?

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da DayDreamer – Le Ali del Sogno (@daydreamerlealidelsogno)

Can e Sanem hanno avuto una brutta discussione in occasione del matrimonio di Leyla. Il proprietario dell’azienda, infatti, ha fatto una scenata di gelosia quando Ygit ha invitato la sua fidanzata a ballare. Tra l’altro, proprio in occasione delle nozze, Can ha scoperto il segreto del fratello della sua ex fidanzata e hanno cominciato a litigare. Sanem è andata via sconvolta e imbarazzata dall’accaduto.

TI POTREBBE ANCHE INTERESSARE ANCHE –> Can Yaman e Diletta Leotta, è tutto vero, la FOTO che conferma i rumors

Daydreamer anticipazioni della puntata di oggi pomeriggio

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da DayDreamer – Le Ali del Sogno (@daydreamerlealidelsogno)

Can proverà a mettere una toppa a quello che ha creato nelle ultime ore, invitando Sanem al suo rifugio per permetterle di scrivere il libro e di finirlo in tranquillità. La fidanzata, invece, è un po’ infastidita dai suoi genitori che continuano a parlare di quanto siano orgogliosi di vedere Leyla felice e sposata con Emre. Ricorda loro che anche lei avrebbe potuto sposarsi se non fosse stato per i loro continui litigi.

TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE –> Can Yaman sbotta contro i fans: il gesto eclatante dell’attore

Se vuoi essere sempre informato in tempo reale e sulle nostre notizie di gossip, televisione, musica, spettacolo, cronaca, casi, cronaca nera e tanto altro, seguici sulle nostre pagine Facebook, Instagram e Twitter

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da DayDreamer – Le Ali del Sogno (@daydreamerlealidelsogno)

Lo sfogo di Sanem colpisce molto i suoi genitori, che effettivamente non sono stati molto d’aiuto a lei e Can quando hanno deciso di sposarsi il giorno della sua festa di compleanno.

PER RIMANERE INFORMATO SU TUTTE LE NOTIZIE DEL 17 FEBBRAIO 2021 GUARDA IL TG DI YESLIFE.