Dieta senza risultati? Ecco le cattive abitudini da eliminare

Sei a dieta ma non riesci a scendere nemmeno di un chilo? Probabilmente la colpa è di queste cattive abitudini. Scopriamole nel dettaglio.

Essere a dieta ma non riuscire a dimagrire è una situazione tutt’altro che piacevole. Ci si sente frustrati e la motivazione tende man mano a svanire.

Quando non si ottengono risultati è molto difficile mantenere salda la costanza tra alimentazione ed attività fisica. Ci si chiede “Perché non riesco a dimagrire?”, “dove sbaglio?”, credendo che la colpa sia unicamente propria.

In realtà, essere a dieta e non riuscire a raggiungere l’obiettivo è un problema molto più comune di quanto si possa pensare e le motivazioni sono molteplici.

Tra le più diffuse, oltre agli compensi ormonali, ci sono alcune cattive abitudini che vengono attuate quotidianamente ed a cui non si presta attenzione.

Per questo, se non riesci a dimagrire probabilmente è colpa di queste strategie sbagliate. Scopriamo di quali si tratta.

I motivi per cui non si riesce a dimagrire

Abbiamo detto come molto spesso il motivo per cui non si raggiunge l’obiettivo del dimagrimento siano delle cattive abitudini che vengono adottate quotidianamente.

Come prima cosa è molto importante però, cercare di mantenere lo stile di vita, sia alimentare che sportivo, che ci si era prefissati. Anche se non si ottengono risultati visibili, mangiare sano e fare attività fisica fa bene alla tua salute.

Successivamente, cerca di eliminare queste tutti i fattori che bloccano il tuo peso. Partiamo dal sonno. Dormire male e poco ha un forte impatto sul fisico. Il sonno regola la produzione di leptina, l’ormone della fame e della sazietà. Per questo motivo, se dormi meno della media di ore consigliate (7/8), avrai molta più difficoltà a dimagrire.

Un altro aspetto molto importante e che viene spesso trascurato è l’idratazione. Si presta moltissima attenzione ai cibi, alla loro preparazione e ci si dimentica di idratarsi correttamente. Bere almeno 1 litro e mezzo di acqua al giorno è fondamentale per eliminare le tossine e le scorie in eccesso. L’accumulo di tossine comporta di conseguenza un accumulo di adipe soprattutto in parti del corpo già propriamente critiche.

Infine, un errore che può sembrare banale ed invece è molto importante nel dimagrimento è: eccedere con le porzioni. Non è detto che se si mangia sano si possa comunque esagerare con le quantità. Eccedere con le porzioni non è mai una buona idea, soprattutto per i meccanismi che possono instaurarsi nella nostra mente.

Per questo motivo, cerca di consumare ad ogni pasto, tutti i cibi in egual misura. Facendo il pieno solo di verdure o di proteine non ti aiuterà. Bilancia piuttosto quegli alimenti inserendo anche dei carboidrati.

Un trucco può anche essere quello di inserire i cibi in piatti non troppo grandi, così da sembrare una maggior quantità, “saziando l’occhio”.

Non sempre la dieta ci fa ottenere i risultati sperati. Ad ogni modo abbattersi non serve a nulla. Continua con un regime alimentare sano, elimina queste cattive abitudini ed i risultati non si faranno attendere!