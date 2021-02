Elena Barolo la minigonna è troppo corta, si abbassa e puoi sognare – FOTO

Elena Barolo incredibile su Instagram: la showgirl ha postato uno scatto in cui indossa una minigonna decisamente troppo corta.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Elena Barolo (@elenabarolo)

Elena Barolo è una delle showgirl e blogger più amate e seguite dal pubblico italiano. I suoi numeri su Instagram sono strepitosi: il suo account vanta infatti 262mila followers. La nativa di Torino raggiunse la popolarità nel 2992, diventando velina bionda del noto programma ‘Striscia la notizia’ in coppia con Giorgia Palmas. La Barolo, nella sua carriera, ha anche condotto ‘Miss Universo Italia’ su Canale 5 e ha fatto parte della soap opera ‘CentroVetrine’ ed è stata anche Inviata per Striscia.

Elena ama pubblicare scatti fenomenali in rete mettendo in mostra tutto il suo fascino e la sua bellezza. La classe 1982, poco fa, ha mandato in estasi i followers con una foto pazzesca in cui indossa una minigonna cortissima.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE –> Paola Turani stesa a letto, solo con il reggiseno in pizzo e due occhi di ghiaccio – FOTO

Elena Barolo, minigonna cortissima: esagerata

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Elena Barolo (@elenabarolo)

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE –> Michela Persico, in giro in tre: una più bella dell’altra – FOTO

Elena, poco fa, ha postato in rete una foto fantastica. La 38enne indossa una minigonna cortissima che mette in risalto le sue chilometriche e meravigliose gambe. Come se non bastasse, l’ex velina ha ai piedi dei tacchi vertiginosi. Il suo viso è delizioso come sempre mentre le sue labbra sono decisamente irresistibili. La torinese assume sulla scala una posa allo stesso tempo dolce e sensuale.

Il post ha già raccolto 4.400 cuoricini e numerosi commenti. “Decisamente sexy”, “Meravigliosa come sempre”, “Stupenda in black”, “Davvero bellissima complimenti”, “Che donna meravigliosa”, si legge.

Se vuoi essere sempre informato in tempo reale e sulle nostre notizie di gossip, televisione, musica, spettacolo, cronaca, casi, cronaca nera e tanto altro, seguici sulle nostre pagine Facebook, Instagram e Twitter.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Elena Barolo (@elenabarolo)

La Barolo, la scorsa settimana, ha condiviso un video davvero particolare. La 38enne indossa una tutina d’allenamento che valorizza il suo fisico da capogiro e sfodera alcune movenze stupefacenti.