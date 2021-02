Elisabetta Canalis e il siparietto in aereo, starà volando dal suo amore? – FOTO

Elisabetta Canalis racconta ai fan un divertente siparietto avvenuto in aereo: da chi starà volando la bella modella?

Anche a bordo di un aereo, si può essere spettatori di siparietti alquanto esilaranti. E’ ciò che è accaduto alla splendida Elisabetta Canalis, che non poteva esimersi dal raccontare la vicenda ai suoi followers. La modella, postando due scatti, ha scritto quanto segue nella didascalia: “La soddisfazione dell’ass. di volo che dice trash in faccia a tutti noi passeggeri non ha prezzo“. I fan, che si sono decisamente divertiti a leggere il suo resoconto del viaggio, non hanno potuto far a meno di chiederle dove fosse diretta. “Prossima fermata? Italia?“, hanno domandato sotto al post.

Elisabetta Canalis e lo SCATTO in aereo, dove è diretta?

La splendida modella, nel selfie, è apparsa felice e raggiante, nonostante ci fosse la mascherina a coprirle il viso. Elisabetta Canalis, ormai da diversi anni, si è trasferita in America, nella città di Los Angeles. Lì, la showgirl si è costruita il proprio nido d’amore, assieme al marito Brian Perri e alla figlia Skyler Eva.

Gli utenti, di fronte agli scatti in aereo, le hanno immediatamente domandato dove fosse diretta. La stessa modella, tra polemiche e critiche, si è sottoposta anticipatamente al vaccino per poter tornare in Italia quanto prima: è infatti suo desiderio riabbracciare al più presto la famiglia d’origine.

I followers, estasiati dalla bellezza della loro beniamina, non mancano di sommergerla di complimenti. “Bella Eli..mi piace molto il tuo colore dei capelli!“, scrive un utente, apprezzando il nuovo look della showgirl.