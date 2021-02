Elisabetta Gregoraci sensuale come non mai posta uno scatto sui social in cui si mostra in tenuta ginnica color pelle. Pioggia di like da parte dei fan.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Elisabetta Gregoraci (@elisabettagregoracireal)

Elisabetta Gregoraci in versione pantera rosa ha conquistato Instagram. La showgirl ha postato uno scatto in cui si mostra in tenuta ginnica. Un completo aderente composto da top e pantaloni stretti color rosa risalta il suo fisico statuario. Seduta un divanetto, Elisabetta ha uno sguardo misterioso rivolto in lontananza.

“Pink is the new black. Buongiorno a voi!”, la didascalia al post pubblicato da Elisabetta. In pochi minuti pioggia di like da parte dei 1,7 milioni di follower. Tantissimi i commenti dalle dolci parole pubblicati dai fan della showgirl che ne apprezzano la bellezza. Anche nelle storie di Instagram la Gregoraci mostra un breve video in cui indossa il completo sportivo che esalta la sua forma fisica.

Gregoraci, 41 anni appena compiuti: bellezza intramontabile

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Elisabetta Gregoraci (@elisabettagregoracireal)

Giunta da pochi giorni al suo 41esimo compleanno, Elisabetta conquista il pubblico con il suo fascino intramontabile. In perfetta form,a in ogni foto postata sui social mostra la sua bellezza incantando i follower. L’ex di Briatore ieri è stata tra gli ospiti del Grande Fratello Vip. Anche in questa occasione ha sfoggiato un abito che ha messo in risalto la sua bellezza. Si trattava di un vestito nero corto che ha scoperto le gambe affusolate della showgirl. Elisabetta ha osato con la pettinatura. Per l’occasione non ha lasciato i capelli sciolti ma li ha raccolti in un raffinato chignon alto rendendo l’outfit ancora più romantico.

Intanto secondo alcune voci presto andrà in onda uno scherzo realizzato da Le Iene nei confronti della showgirl. Nella prossima puntata probabilmente verrà trasmesso un filmato che mostra una Elisabetta su tutte le furie per una situazione in realtà creata ad hoc dallo staff della trasmissione.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Elisabetta Gregoraci (@elisabettagregoracireal)

Nell’ambito della messa in scena Elisabetta avrebbe creduto che qualcuno le avesse hackerato il profilo Instagram.

