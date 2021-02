Estate 2021? Tutti al mare con Victoria’s Secret

Il marchio di intimo sexy rilancia per la seconda volta lo swimwear per l’Estate 2021.

Il marchio statunitense famoso per la produzione di lingerie e prodotti di bellezza, apre il nuovo anno gettandosi a capofitto nel lancio, o meglio, nel rilancio della linea swimwear.

Victoria’s Secret guarda già al fashion e alle tendenze dell’Estate 2021 con la sua collezione di costumi da bagno e bikini.

C’è ampia scelta che soddisfa tutti i gusti: dalla libertà del doppio pezzo alla comodità del modello intero, nel 2021 la stagione più calda indosserà il brand a cui Roy Raymond ha dato vita nel 1977.

E a proposito di soddisfare, tutti i modelli sono già acquistabili online senza alcun vincolo d’accoppiamento: è possibile abbinare sopra e sotto in base a logiche e taglie del tutto personali. E si va dalla XS ad una XXL estremamente flessibile.

Molto presto vedremo la linea swimwear esposta anche negli store ad un prezzo base di 49 dollari.

Nel 2019 Victoria’s Secret aveva già lanciato una linea mare a tre anni dall’ultima collezione dedicata all’estate. Le vendite però parlano chiaro: la clientela non ha apprezzato neppure quel nuovo tentativo.

Tra le polemiche riguardo le taglie che andavano solamente dalla XS alla XL e commenti sul web che dichiaravano migliori gli acquisti effettuati su Amazon, il brand di lingerie ha optato per seguire la sua strada consueta.

Per la moda 2021 Victoria’s Secret ha scelto di riprovarci. Sarà dovuto all’atmosfera di novità che si respira nel retroscena aziendale? Il 4 febbraio Business of fashion ha reso pubblica la notizia che, dopo 9 mesi nel ruolo di Chief Executive, Martin Waters ricoprirà il ruolo di CEO di L Brand, il gruppo a cui fa riferimento Victoria’s Secret.

Affidandosi a lui e alle sue nuove decisioni in fatto di marketing, il brand statunitense sembra riporre in quest’anno una nuova particolare fiducia verso una linea che in passato non aveva fatto impazzire.

Restiamo in attesa di scoprire se quest’anno Victoria’s Secret meriterà una chance per le nostre giornate al sole.