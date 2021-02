Francesca Michielin esagerata su Instagram: la cantante ha sconvolto i followers con una fotografia strepitosa.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Francesca Michielin (@francesca_michielin)

Francesca Michielin è una cantante amatissima dal pubblico italiano. La nativa di Bassano del Grappa raggiunse la popolarità vincendo la quinta edizione di ‘X Factor’. Nel corso della sua carriera, la classe 1995 ha raccolto diversi riconoscimenti e ha anche raggiunto il secondo posto al Festival di Sanremo del 2016. La ragazza tornerà alla kermesse canora nell’edizione 2021 in coppia con Fedez.

La Michielin ha un grosso seguito sui social network: il suo account vanta ben 686mila followers. La 25enne non è amata solo per la sua bravura e il suo talento, ma anche per la sua bellezza straordinaria. E Francesca, poco fa, ha deciso di fare un grosso regalo ai fan condividendo una foto decisamente sexy.

Francesca Michielin esagerata sui social: posa sexy e outfit assurdo

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Francesca Michielin (@francesca_michielin)

Francesca, nell’ultimo scatto condiviso in rete, indossa un outfit decisamente sexy. Il top è troppo stretto mentre gli shorts sono illegali e mettono in risalto le sue magnifiche gambe. Il ventre è totalmente scoperto e l’addome della 25enne merita soltanto applausi. La veneta abbaglia Instagram con la sua bellezza e la sua femminilità, e il suo sguardo magnetico lascia tutta la platea a bocca aperta.

“Mettersi in posa”, ha scritto nella didascalia in lingua inglese alludendo alla sua posa sexy che ha nello scatto. Il post ha già raccolto 57mila cuoricini. Gli utenti sono rimasti colpiti dall’immagine e stanno inondando lo spazio dei commenti con paroline molto forti e apprezzamenti eloquenti.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Francesca Michielin (@francesca_michielin)

Francesca, sulla copertina del suo nuovo album ‘Feat (fuori dagli spazi)’, è semplicemente mostruosa: la classe 1995 indossa un vestito bianco che mette in risalto le sue forme spaziali.