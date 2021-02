GF Vip, Francesco Oppini e l’insulto estetico da Guenda Goria: bufera social. La figlia di Maria Teresa Ruta sembra non essere affatto in buoni rapporti con l’ex concorrente

Guenda Goria è stata una delle concorrenti più discusse di questa edizione del Grande Fratello Vip. Con il suo animo da femminista ha diviso il pubblico: c’è chi l’ha amata per questo e chi invece l’ha accusata di strumentalizzare un tema così importante, perché in tante cose risultava “ipocrita” e “incoerente”. Oggi Guenda è stata molto criticata per un commento che ha lasciato su Twitter riguardo l’aspetto fisico di Francesco Oppini.

Guenda Goria contro Francesco Oppini: bufera sui social

Con quella faccia ho paura — Guenda Goria (@guenda_ggoria) February 17, 2021

I due figli d’arte, sembrano essere ai ferri corti a causa della nomination di Tommaso Zorzi a Maria Teresa Ruta. Mentre Goria ha difeso sua madre, Francesco ha supportato il suo amico che essendo chiuso nella casa, non sa tutte le cose che Maria Teresa ha detto su di lui nel corso di questi lunghi cinque mesi di reality. Da allora questa amicizia (o forse meglio chiamarla conoscenza) sembra essere un po’ in crisi a causa dei pareri diversi sulla questione. Intanto su Twitter Guenda, che è molto attiva, ha fatto un commento su Francesco che ha fatto molto discutere.

“Se il commento che hai fatto tu fosse stato fatto sulla donna, avresti scatenato il putiferio” fanno notare molti utenti. “Sei proprio uguale a tua madre: attacchi le persone sul personale e sul loro aspetto fisico, non c’è cosa più brutta da fare“.

