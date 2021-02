Samantha De Grenet rischia l’espulsione dalla casa del Grande Fratello Vip, proprio non va giù la brutta frase sugli autistici.

Nella diretta di ieri sera del GF Vip, condotto da Alfonso Signorini, la bella Samantha De Grenet ha esordito con una frase poco carina, facendo discutere ancora una volta della casa più spiata d’Italia. L’edizione di quest’anno è quella che ha regalato ai telespettatori uno spettacolo poco piacevole, costretti ad ascoltare bestemmie, ingiurie e ad assistere a violenti litigi. Ma cosa avrà detto di grave la De Grenet tanto da indignare il web?

Dopo la diretta, andata in onda su Canale 5, la showgirl , si è ritrovata a chiacchierare con Andrea Zalletta e Pierpaolo Pretelli, i tre concorrenti hanno iniziato ad intavolare alcune ipotesi su come si svolgerà la finale di quest’anno. Durante la discussione, i tre, hanno fatto dei paragoni con quanto accaduto nella precedente edizione, ma lo scivolone della De Grenet arriva quando Zalletta ha iniziato ad elencare per filo e per segno le eliminazioni dei concorrenti in ordine di puntate.

Una gaffe che potrebbe costare caro alla showgirl

Attenta a seguire l’elenco dei concorrenti eliminati dello scorso anno, Samantha ha esordito dicendo:“ Ma come fai a ricordarti tutto quello che è successo? Mi sembra un autistico“. Affermazione decisamente di cattivo gusto. Zalletta risponde dicendo: “Le ricordo, poi c’è pure la foto di la”.

E’ probabile che la stessa decisione venga presa per la Degrenet e sarà quindi il pubblico sovrano a decidere della sua sorte qualora vada in nomination.

Il pubblico indignato chiede la squalifica di Samantha dalla casa del Grande Fratello, dal momento che non sarebbe la sua prima gaffe. Di certo è possibile affermare che non si conoscono le sorti della concorrente, in merito la produzione deve ancora decidere, c’è da sottolineare però che in passato altri concorrenti che hanno dimostrato poca sensibilità ed umanità verso il prossimo, sono stati solo ripresi in diretta televisiva.