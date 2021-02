Grave lutto per la Camorra: è morto il Super Boss

Camorra, Cutolo è deceduto questa sera alle ore 20.21 all’ospedale Maggiore di Parma: aveva 79 anni.

Il boss di Camorra Raffaele Cutolo è morto all’età di 79 anni. Il nativo di Ottaviano, fondatore della Nuova camorra organizzata, era ricoverato nel reparto sanitario detentivo del carcere di Parma. Stando ai dati, era il carcerato più anziano al 41bis. L’uomo è deceduto dopo una lunga malattia: negli ultimi tempi era stato trasferito in diverse occasioni dal carcere all’ospedale e viceversa.

Camorra, morto ‘O Professore’

Cutolo era già malato da tanto tempo. Lo scorso mese di agosto era stato ricoverato per l’aggravarsi delle sue condizioni. La sua famiglia, già da tempo, richiedeva la revoca del regime carcerario duro. Cutolo era stato soprannominato ‘O Professore’ dai compagni di carcere perché sapeva leggere e scrivere e ha girato diversi carceri in giro per l’Italia. Il tribunale di Bologna, lo scorso giugno, sottolineò come le sue condizioni fossero compatibili con la detenzione.

