Una donna di 47 anni è stata accoltellata al petto e lasciata esanime nella sua auto a Guidonia (Roma), ora lotta tra la vita e la morte in ospedale.

Dramma nel pomeriggio di ieri a Villanova di Guidonia, in provincia di Roma, dove una donna di 47 anni è stata ritrovata esanime all’interno di un’auto in una strada di campagna. Sul posto, in seguito alle segnalazioni, sono arrivati i sanitari del 118 ed i carabinieri. La 47enne, che sarebbe stata colpita da una coltellata al petto, è stata trasportata d’urgenza in ospedale, dove è stata sottoposta ad un intervento chirurgico ed ora si troverebbe in condizioni critiche. I militari dell’Arma stanno indagando per cercare di far chiarezza sull’accaduto ed individuare il responsabile.

Accoltellata al petto e lasciata esanime all’interno della sua Smart. Questo quanto accaduto ad una donna che ora lotta tra la vita e la morte in ospedale. La vittima, una barista di 47 anni, è stata ritrovata, come riporta la redazione dl Leggo, nell’abitacolo della sua auto in una strada di campagna di Villanova, frazione del comune di Guidonia (Roma) nel pomeriggio di ieri, martedì 16 febbraio.

In seguito ad alcune segnalazioni, sul posto si sono precipitati i carabinieri e l’equipe medica del 118. La vittima è stata soccorsa e trasportata d’urgenza in ospedale, dove è stata sottoposta ad un intervento chirurgico per bloccare l’emorragia. La 47enne, secondo quanto riferisce Leggo, che durante il trasporto presso il nosocomio avrebbe perso molto sangue, ed ora sarebbe ricoverata nel reparto di rianimazione in prognosi riservata.

I carabinieri stanno indagando per cercare di individuare il responsabile del tentato omicidio. In tal senso, i militari dell’Arma stanno passando al setaccio le conoscenze della 47enne per capire chi e perché possa aver messo in atto un gesto simile. Non si esclude nessuna ipotesi al momento, dalla sfera passionale al regolamento di conti.

Determinante nelle indagini potrà essere la testimonianza della stessa vittima che verrà interrogata una volta ripresasi dalle lesioni riportate.

